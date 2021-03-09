"منشآت": العمل على تصميم آلية للتمويل تستهدف تخفيف متطلبات الضمانات ونظام الرهونات

"الردهان": البنك يقدم العديد من الخدمات المجانية كنوع من الدعم يأتي أهمها الإرشاد والتدريب

أكد مدير إدارة شركات التمويل في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدر الردهان وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع الأعمال الشاب، والتي يعمل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على معالجتها.

وقال "الردهان" في لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم: إن عدة تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وأبرزها: موضوع الضمانات، والوصول إلى التمويل، مشيراً إلى أن المسؤولين في البنك يعملون جاهدين على تصميم آلية جديدة للتمويل والمنتجات؛ بهدف التخفيف من متطلبات الضمانات ونظام الرهونات، والتي تشكل تحدياً كبيراً لشريحة معينة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح "الردهان" خلال اللقاء الذي أقيم عن بُعد أن البنك يقدم العديد من الخدمات المجانية كنوع من الدعم؛ يأتي أهمها: الإرشاد، والتدريب، والاستشارات المختلفة، وذلك عبر مراكز الخدمة للهيئة، وهي تقدم للمستفيدين سواء كانت منشآت متعثرة أو منشآت ناجحة، وتعمل على التوسع في نشاطاتها، أو رائد أعمال ينوي الدخول إلى السوق، وجميع تلك الخدمات ستكون متاحة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار "الردهان" إلى أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يستهدف جميع القطاعات، مؤكداً أن بعض القطاعات ستحظى بدعم أكبر، ولكن هذا لا يعني أن البنك سيغفل عن باقي القطاعات، مبيناً أن السوق المحلي يزخر بالعديد من التجارب الناجحة والأمثلة المميزة التي سجلت نجاحاً في الآونة الأخيرة، واستطاعت التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحاصلة في العالم.

ولفت "الردهان" إلى أن بعض القطاعات هي في الأصل مخدومة عن طريق الهيئات والمؤسسات المختصة بعملها، مؤكداً أن البنك سيركز على القطاعات التي تحتاج للدعم بنسب مخاطرة مخففة، حتى تستطيع الاستمرار في السوق، مشيراً إلى العديد من المبادرات المميزة التي تقدمها القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى الحفاظ على قوة السوق المحلي والكيانات الوطنية العاملة فيه.

وأبان "الردهان" أن البنك يهدف إلى زيادة التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.

يُذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يركز على تقديم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع، ما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة.