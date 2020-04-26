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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

نحتسب الأجر ونفتخر بأداء واجبنا.. هكذا استقبل منسوبو "الحرس الوطني" شهر رمضان

واصلوا أعمالهم الميدانية على مدار اليوم للحد من انتشار "كورونا"

استمرت جهود أبطال وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي في نقاط التفتيش والدوريات الأمنية لأداء مهام أعمالهم الميدانية على مدار 24 ساعة، وتنفيذ قرار منع التجول تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة "كورونا" المستجد.

ومع أذان المغرب التُقط عدد من الصور لنقاط التفتيش بجدة، ويظهر من خلالها منسوبو الوزارة وهم يؤدون واجبهم الوطني باستيقاف المركبات للتأكد من وجود التصاريح الموحَّدة مع قائديها، التي تم استخراجها للفئات المستثناة من منع التجول نظرًا لما تتطلبه المصلحة العامة. كما أظهرت الصور المنسوبين وهم يتناولون وجبة الإفطار.

وتمثلت مشاركة وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي في عدد من ألوية ووحدات الوزارة لوضع نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في الكثير من المواقع والأحياء السكنية، والمداخل الرئيسية للمدن والمحافظات بالمنطقة، ومن أبرزها "جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف"؛ وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وفق ما جاء بتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين. فيما لا تزال الجهات المختصة مستمرة في إجراء فحوصات المسح النشط بزيارة المساكن المخصصة للعمالة داخل الأحياء السكنية كافة.

وزارة الحرس الوطني منع التجول شهر رمضان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نحتسب الأجر ونفتخر بأداء واجبنا.. هكذا استقبل منسوبو "الحرس الوطني" شهر رمضان
سبق

استمرت جهود أبطال وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي في نقاط التفتيش والدوريات الأمنية لأداء مهام أعمالهم الميدانية على مدار 24 ساعة، وتنفيذ قرار منع التجول تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة "كورونا" المستجد.

ومع أذان المغرب التُقط عدد من الصور لنقاط التفتيش بجدة، ويظهر من خلالها منسوبو الوزارة وهم يؤدون واجبهم الوطني باستيقاف المركبات للتأكد من وجود التصاريح الموحَّدة مع قائديها، التي تم استخراجها للفئات المستثناة من منع التجول نظرًا لما تتطلبه المصلحة العامة. كما أظهرت الصور المنسوبين وهم يتناولون وجبة الإفطار.

وتمثلت مشاركة وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي في عدد من ألوية ووحدات الوزارة لوضع نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في الكثير من المواقع والأحياء السكنية، والمداخل الرئيسية للمدن والمحافظات بالمنطقة، ومن أبرزها "جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف"؛ وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وفق ما جاء بتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين. فيما لا تزال الجهات المختصة مستمرة في إجراء فحوصات المسح النشط بزيارة المساكن المخصصة للعمالة داخل الأحياء السكنية كافة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
12:40 AM

نحتسب الأجر ونفتخر بأداء واجبنا.. هكذا استقبل منسوبو "الحرس الوطني" شهر رمضان

واصلوا أعمالهم الميدانية على مدار اليوم للحد من انتشار "كورونا"

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متعب البقمي - جدة
6
13,817

استمرت جهود أبطال وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي في نقاط التفتيش والدوريات الأمنية لأداء مهام أعمالهم الميدانية على مدار 24 ساعة، وتنفيذ قرار منع التجول تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة "كورونا" المستجد.

ومع أذان المغرب التُقط عدد من الصور لنقاط التفتيش بجدة، ويظهر من خلالها منسوبو الوزارة وهم يؤدون واجبهم الوطني باستيقاف المركبات للتأكد من وجود التصاريح الموحَّدة مع قائديها، التي تم استخراجها للفئات المستثناة من منع التجول نظرًا لما تتطلبه المصلحة العامة. كما أظهرت الصور المنسوبين وهم يتناولون وجبة الإفطار.

وتمثلت مشاركة وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي في عدد من ألوية ووحدات الوزارة لوضع نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في الكثير من المواقع والأحياء السكنية، والمداخل الرئيسية للمدن والمحافظات بالمنطقة، ومن أبرزها "جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف"؛ وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وفق ما جاء بتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين. فيما لا تزال الجهات المختصة مستمرة في إجراء فحوصات المسح النشط بزيارة المساكن المخصصة للعمالة داخل الأحياء السكنية كافة.

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