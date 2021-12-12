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"تكامل" و"الدريس" يبحثان إنشاء مراكز "سلامة" في المحطات البترولية

وقّعا مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مسار للفحص الفني الدوري للمركبات

وقّعت شركة "تكامل" القابضة ممثلةً بمركز "سلامة" للفحص الفني الدوري، مذكرة تفاهم مع شركة "الدريس" للخدمات البترولية والنقليات، تهدف لدراسة إنشاء مسارات خاصة للفحص الفني الدوري للمركبات في المحطات البترولية، وذلك ضمن خطط توسع مراكز ومحطات سلامة للفحص الدوري للمركبات وتوفيرها بشكل أكبر.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي "تكامل" و"الدريس" في مدينة الرياض، حيث مثّل الأولى أحمد بن عبدالجبار اليماني، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثل الثانية المدير العام خالد بن عبدالمحسن الدريس بصفته المدير العام.

وتهدف مذكرة التفاهم لبحث فرص التعاون بين الطرفين، خاصةً فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمركبات وخدمات الفحص الفني الدوري ممثله بمراكز "سلامة" في المحطات والمواقع التابعة لشركة الدريس للخدمات البترولية وذلك تحت مظلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وضمن الاشتراطات والإجراءات المتبعة، حيث أن شركة "الدريس" تملك عدة مواقع ومحطات خدمات بترولية في مختلف مناطق المملكة، حيث تتضمن المذكرة اختيار شركة "تكامل" لمواقع ومحطات الوقود التابعة لشركة "الدريس" لبحث امكانية الاستفادة منها لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات، مقابل رسوم محددة.

وتعد شركة "تكامل"، الجهة المالكة لإحدى مراكز الفحص الفني الدوري للمركبات (مركز سلامة للفحص الفني الدوري) الذي يعد مشروعاً متخصصاً في الاختبارات الدورية للسيارات من حيث السلامة على الطرق والمعاينة والتفتيش للأنظمة المختلفة وقياس أدائها إضافة إلى امتلاكها الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن مراكز "سلامة" للفحص الفني الدوري للمركبات، هي مراكز ومحطات نموذجية تسعى لإحداث نقلة نوعية في خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات، وتحسين البنية التحتية عبر توظيف أحدث المعدات بأعلى معايير الجودة والدقة، بالإضافة إلى تفعيل دور التحول الرقمي لتحقيق رؤية 2030، حيث يعمل المركز بقيادة فريق عمل سعودي متخصص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تكامل" و"الدريس" يبحثان إنشاء مراكز "سلامة" في المحطات البترولية
سبق

وقّعت شركة "تكامل" القابضة ممثلةً بمركز "سلامة" للفحص الفني الدوري، مذكرة تفاهم مع شركة "الدريس" للخدمات البترولية والنقليات، تهدف لدراسة إنشاء مسارات خاصة للفحص الفني الدوري للمركبات في المحطات البترولية، وذلك ضمن خطط توسع مراكز ومحطات سلامة للفحص الدوري للمركبات وتوفيرها بشكل أكبر.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي "تكامل" و"الدريس" في مدينة الرياض، حيث مثّل الأولى أحمد بن عبدالجبار اليماني، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثل الثانية المدير العام خالد بن عبدالمحسن الدريس بصفته المدير العام.

وتهدف مذكرة التفاهم لبحث فرص التعاون بين الطرفين، خاصةً فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمركبات وخدمات الفحص الفني الدوري ممثله بمراكز "سلامة" في المحطات والمواقع التابعة لشركة الدريس للخدمات البترولية وذلك تحت مظلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وضمن الاشتراطات والإجراءات المتبعة، حيث أن شركة "الدريس" تملك عدة مواقع ومحطات خدمات بترولية في مختلف مناطق المملكة، حيث تتضمن المذكرة اختيار شركة "تكامل" لمواقع ومحطات الوقود التابعة لشركة "الدريس" لبحث امكانية الاستفادة منها لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات، مقابل رسوم محددة.

وتعد شركة "تكامل"، الجهة المالكة لإحدى مراكز الفحص الفني الدوري للمركبات (مركز سلامة للفحص الفني الدوري) الذي يعد مشروعاً متخصصاً في الاختبارات الدورية للسيارات من حيث السلامة على الطرق والمعاينة والتفتيش للأنظمة المختلفة وقياس أدائها إضافة إلى امتلاكها الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن مراكز "سلامة" للفحص الفني الدوري للمركبات، هي مراكز ومحطات نموذجية تسعى لإحداث نقلة نوعية في خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات، وتحسين البنية التحتية عبر توظيف أحدث المعدات بأعلى معايير الجودة والدقة، بالإضافة إلى تفعيل دور التحول الرقمي لتحقيق رؤية 2030، حيث يعمل المركز بقيادة فريق عمل سعودي متخصص.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
05:54 PM

"تكامل" و"الدريس" يبحثان إنشاء مراكز "سلامة" في المحطات البترولية

وقّعا مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مسار للفحص الفني الدوري للمركبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت شركة "تكامل" القابضة ممثلةً بمركز "سلامة" للفحص الفني الدوري، مذكرة تفاهم مع شركة "الدريس" للخدمات البترولية والنقليات، تهدف لدراسة إنشاء مسارات خاصة للفحص الفني الدوري للمركبات في المحطات البترولية، وذلك ضمن خطط توسع مراكز ومحطات سلامة للفحص الدوري للمركبات وتوفيرها بشكل أكبر.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي "تكامل" و"الدريس" في مدينة الرياض، حيث مثّل الأولى أحمد بن عبدالجبار اليماني، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثل الثانية المدير العام خالد بن عبدالمحسن الدريس بصفته المدير العام.

وتهدف مذكرة التفاهم لبحث فرص التعاون بين الطرفين، خاصةً فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمركبات وخدمات الفحص الفني الدوري ممثله بمراكز "سلامة" في المحطات والمواقع التابعة لشركة الدريس للخدمات البترولية وذلك تحت مظلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وضمن الاشتراطات والإجراءات المتبعة، حيث أن شركة "الدريس" تملك عدة مواقع ومحطات خدمات بترولية في مختلف مناطق المملكة، حيث تتضمن المذكرة اختيار شركة "تكامل" لمواقع ومحطات الوقود التابعة لشركة "الدريس" لبحث امكانية الاستفادة منها لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات، مقابل رسوم محددة.

وتعد شركة "تكامل"، الجهة المالكة لإحدى مراكز الفحص الفني الدوري للمركبات (مركز سلامة للفحص الفني الدوري) الذي يعد مشروعاً متخصصاً في الاختبارات الدورية للسيارات من حيث السلامة على الطرق والمعاينة والتفتيش للأنظمة المختلفة وقياس أدائها إضافة إلى امتلاكها الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن مراكز "سلامة" للفحص الفني الدوري للمركبات، هي مراكز ومحطات نموذجية تسعى لإحداث نقلة نوعية في خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات، وتحسين البنية التحتية عبر توظيف أحدث المعدات بأعلى معايير الجودة والدقة، بالإضافة إلى تفعيل دور التحول الرقمي لتحقيق رؤية 2030، حيث يعمل المركز بقيادة فريق عمل سعودي متخصص.

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