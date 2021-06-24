النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطاقة على جدول أعمال ولي العهد في زيارة كوريا الجنوبية

سيجتمع مع الرئيس الكوري وسيوقّع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ يعتزم زيارة كوريا هذا الأسبوع، فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ووفقاً لـ "رويترز"، الزيارة التي تستغرق يومين ستكون الأولى لولي العهد منذ عام 1998.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن ولي العهد سيجتمع مع الرئيس يوم الأربعاء.

وقال مسؤول كوري جنوبي لـ "رويترز": "سيوقّع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة".

والسعودية أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية، واستوردت كوريا الجنوبية 101.5 مليون برميل من النفط الخام من المملكة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بانخفاض 2.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطاقة على جدول أعمال ولي العهد في زيارة كوريا الجنوبية
سبق

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ يعتزم زيارة كوريا هذا الأسبوع، فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ووفقاً لـ "رويترز"، الزيارة التي تستغرق يومين ستكون الأولى لولي العهد منذ عام 1998.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن ولي العهد سيجتمع مع الرئيس يوم الأربعاء.

وقال مسؤول كوري جنوبي لـ "رويترز": "سيوقّع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة".

والسعودية أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية، واستوردت كوريا الجنوبية 101.5 مليون برميل من النفط الخام من المملكة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بانخفاض 2.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:59 AM
اخر تعديل
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
09:57 AM

الطاقة على جدول أعمال ولي العهد في زيارة كوريا الجنوبية

سيجتمع مع الرئيس الكوري وسيوقّع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,909

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ يعتزم زيارة كوريا هذا الأسبوع، فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ووفقاً لـ "رويترز"، الزيارة التي تستغرق يومين ستكون الأولى لولي العهد منذ عام 1998.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، إن ولي العهد سيجتمع مع الرئيس يوم الأربعاء.

وقال مسؤول كوري جنوبي لـ "رويترز": "سيوقّع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة".

والسعودية أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية، واستوردت كوريا الجنوبية 101.5 مليون برميل من النفط الخام من المملكة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بانخفاض 2.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,144
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,985
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,608
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,894

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة