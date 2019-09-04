صالح مصيباح: STC Pay تهدف لأن تكون إحدى أهم المؤسسات المالية الفاعلة لتمكين الخدمات المالية الرقمية بدلًا عن النقد

الرئيس التنفيذي لـSTC Pay يؤكد: خدماتنا تقدم في أكثر من 12 ألف نقطة بيع بالمملكة

• إنشاء حساب فيSTC Pay لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق فقط ويتمتع بنسبة حماية عالية.

• نتعامل مع أكثر من 525 ألف وكيل معتمد لدى ويسترن يونيون في جميع أنحاء العالم.

• من أهدافنا إعطاء الأفراد والمنشآت قدرات أكبر في التحكم بأموالهم ومراقبتها باستخدام تقنيات حديثة.

تحدّث الرئيس التنفيذي لشركة STC pay صالح بن سالم مصيباح بشكل تفصيلي عن الشركة وخططها المستقبلية، وما هي أبرز الخدمات التي ستتاح في المملكة، في حوار صحفي فيما يلي نصه:

كيف يمكنك تقديم نبذة عن شركة STC pay؟



STC Pay هي شركة متخصصة في الخدمات المالية الرقمية، تأسست عام 2017 ميلاديًّا كإحدى الشركات التابعة لمجموعة STC، وتجسد أحد أهداف استراتيجية "تجرأ" للمجموعة في التحول الرقمي والنمو في مجالات جديدة؛ حيث تُعد STC أول شركة اتصالات في المملكة وربما في الشرق الأوسط التي تؤسس شركة تابعة لها متخصصة في تقديم الخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات بما يتوافق مع توجهات الجهة المنظمة للخدمات المالية وهي في المملكة: مؤسسة النقد العربي السعودي.



ماذا عن أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي تم تعيينه مؤخرًا؟



أعلنت شركة STC Pay عن تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة خالد بن سليمان الجاسر وعضوية ستة من الخبراء المتخصصين في الخدمات المصرفية وتقنية المعلومات. ولدى "الجاسر" خبرة عريضة في المجال المصرفي لأكثر من 30 عامًا، كما ضم المجلس الجديد لـSTC Pay الرئيس التنفيذي السابق لشركة Beam Payments إلخاندرو كوربون، وعبدالله العبدالجبار أحد الشركاء المؤسسين لشركة ماركو للاستشارات الاستراتيجية، وعضو مجلس في عدد من الشركات المدرجة، إضافة إلى أربعة من كبار التنفيذيين في STC، وهم النائب الأعلى للرئيس المهندس عليان الوتيد، ورئيس العمليات الاستراتيجية جيريمي سيل، ونائب الرئيس لتنفيذ الاستراتيجية والشؤون التنفيذية محمد العبادي، ونائب الرئيس للقطاع المالي وقطاع عمليات الاستثمار علي الحربي.



ما هي استراتيجية الشركة؟ وما أبرز الخدمات التي تقدّمها لقطاعي الأفراد والخاص؟



تركّز استراتيجيتنا على محورين رئيسيين وهما: الشمول المالي، وتقليل الاعتماد على النقد؛ حيث إن هذين المحورين هما من ضمن أهم مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي. فنحن ندرس -بشكل مستمر- التحديات التي تواجه العملاء مع الخدمات المالية بشكل عام؛ ونعمل على تجاوز هذه التحديات عبر تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة. كما أننا نحرص على الشمول المالي بحيث تمتد خدماتنا المالية لكافة شرائح المجتمع وليس للنخبة فقط؛ فخدماتنا المالية تتواءم مع احتياجات الجميع بإذن الله. أما أبرز الخدمات التي تقدمها STC Pay؛ فهي خدمات تحويل الأموال، وخدمات المدفوعات الرقمية، والخدمات المالية للشركات والمنشآت. وتندرج تحت خدمات تحويل الأموال، خدمةُ التحويل الدولي الفوري لجميع أنحاء العالم، وتحويل الأموال بين الأفراد من خلال أرقام الجوال، والتحويل للبنوك المحلية لأي حساب داخل المملكة العربية السعودية. وأما خدمات المدفوعات الرقمية؛ فتشمل على سبيل المثال لا الحصر: (المدفوعات الرقمية للمشتريات من المتاجر التقليدية والمتاجر الإلكترونية، ودفع فواتير STC، وشحن بطاقات سوا، وغيرها من خدمات المدفوعات الرقمية). وأخيرًا الخدمات المالية للشركات والمنشآت والتي تشمل طيفًا واسعًا من الخدمات المالية المبتكرة؛ ابتداءً من التسهيل على أصحاب المنشأة ورواد الأعمال متابعة عملياتهم اليومية عن طريق تطبيق التاجر، كما توفر عدة خيارات للربط مع نقاط البيع، مثل الربط المباشر مع أجهزة نقاط البيع المستخدمة من قِبَل قطاع التجزئة. وتأتي هذه الخدمة كممكّن لرواد الأعمال بالتحكم بأموالهم وتسهيل تعاملاتهم المالية اليومية. وليس هذا سوى البداية فقط؛ فمن أهدافنا إعطاء الأفراد والمنشآت قدرات أكبر في التحكم بأموالهم ومراقبتها باستخدام التقنيات الحديثة.



كيف ستساهم الشركة في تحقيق أهداف استراتيجية الشركة الأم "تجرأ" في النمو والتحول الرقمي؟



تعتبر STC Pay ذراع الخدمات المالية التابع لمجموعة STC، وهدف المجموعة من تأسيس شركة STC Pay كشركة مستقلة ومتخصصة في الخدمات المالية؛ هو تنويع نمو الإيرادات على المدى البعيد عبر الدخول في القطاع المالي؛ حيث نقوم في STC Pay ببناء وتطوير وتشغيل خدمات مالية رقمية متعددة، كما أشرت في إجابة سابقة بما يتواءم مع خطة المملكة في تطوير القطاع المالي؛ وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.



إلى أي مدى تنسجم استراتيجية الشركة مع أهداف رؤية المملكة 2030؟



نعمل جاهدين للمشاركة في زيادة نسبة الاستخدام للخدمات المالية الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد للوصول إلى نسبة 70% تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، كما أننا نؤمن بأن تسهيل الوصول للخدمات المالية -كما هي توجهات مؤسسة النقد العربي السعودي- سيكون له أثر غير مباشر في مستوى "جودة الحياة"، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.



ما هي الميزة التنافسية لـSTC Pay؟



تمتلكSTC Pay عدة مميزات تنافسية وهي:

أولًا: قدراتنا التسويقية والبيعية عالية جدًّا، ونعمل بشكل مستمر على التوسع بشكل مضطرد للوصول لكافة شرائح المجتمع من أفراد ومنشآت.

ثانيًا: سرعة تطوير المنتجات؛ فنحن لدينا إدارات متخصصة لتطوير منصة STC Pay بشكل متسارع، فنحن نطور الخدمات بشكل شبه أسبوعي بناءً على أحدث التغييرات في تطلعات العملاء، والتطور التقني المضطرد.

ثالثًا: نظرتنا للأمن السيبراني والالتزام؛ باعتبارها ميزات تنافسية وليست قيودًا، فنطبق أعلى معايير الأمن السيبراني والالتزام، التي تفرضها مؤسسة النقد بأساليب حديثة، تثري تجربة العملاء بدلًا من أن تؤثر سلبًا على تجربتهم.



ماذا عن الاتفاقيات الموقّعة مؤخرًا؟ ما هو حجمها وماذا عن أهدافها وقيمتها؟



وفق مستهدفات التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030، تقدم STC Pay الخدمة في أكثر من 12 ألف نقطة بيع في المملكة، ونهدف للانتشار بشكل أوسع خلال السنوات القادمة لنضاعف نقاط البيع التي تدعم STC Pay، وسيكون للمعايير الجديدة التي تضعها مؤسسة النقد في مجال المدفوعات أثر إيجابي في انتشار القبول لـ STC Payوغيرها من طرق الدفع. حاليًا نحن نوقع اتفاقيات مع التجار بشكل يومي. ونطمح أن نكون رواد مجال المدفوعات الرقمية في المملكة في القريب العاجل بإذن الله.

إضافة لذلك فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم؛ من أبرزها شركة ڤيزا، وماستركارد، وويسترن يونيون، وعدد من البنوك المحلية والدولية والمؤسسات المالية. بالإضافة إلى الاتفاقيات التي يتم توقيعها بشكل مستمر مع كبار تجار قطاع التجزئة في كل المجالات؛ حيث تتيح هذه الاتفاقيات تقديم خدمات مالية وخيارات دفع مبتكرة للأفراد والمنشآت.



أطلقتم مؤخرًا خدمة التحويل الدولي، حدثنا بشكل موسع عن هذه الخدمة؟



أطلقت STC Pay مؤخرًا خدمة التحويلات الدولية من خلال شراكتها مع ويسترن يونيون؛ لتمكين جميع عملاء STC Pay من إرسال الأموال دوليًّا واستلامها نقدًا من أي وكيل ويسترن يونيون في جميع أنحاء العالم في غضون دقائق. تُمكّن هذه الخدمة الأفراد من خفض التكلفة وتوفير الجهد والوقت؛ مع توفير خدمة آمنة وموثوق بها من خلال تطبيقنا الذي يوفر خدمة تحويل دولية شاملة لجميع عملائنا. كما بدأنا مؤخرًا بإتاحة إرسال أموال من حساب STC Pay إلى الحسابات البنكية في أكثر من 100 دولة حول العالم؛ حيث تصل الحوالات المالية إلى عدد كبير من البنوك الدولية بشكل شبه لحظي.



ما هو حجم شبكة الحوالات الدولية لـSTCPAY؟ كم يبلغ عدد الوكلاء المعتمدين لتحويل الأموال دوليًّا؟ وعدد البنوك الدولية المدعومة؟



حاليًا تتيح STC Pay التحويل الدولي إلى أكثر من 525 ألف وكيل لدى ويسترن يونيون في جميع أنحاء العالم، وأما عدد البنوك الدولية المدعومة؛ فإنه يزيد على 15 ألف بنك حول العالم، كما نعمل جاهدين على توسيع شبكتنا عبر شراكات حديثة نعمل على تطويرها؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائنا.



في جانب آخر، ما هي جهودكم في برامج المسؤولية الاجتماعية؟



نعمل على جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال محورين، الأول تمكين الشباب وتدريبهم في مجال التقنية المالية، وهو من المجالات الحديثة الواعدة، وقد قمنا بشراكة مع واحد من أشهر بيوت الخبرة للقيام بتدريب عدد من الشباب لصالح الشركة أو لغيرنا من الشركات الأخرى، والأمر الثاني يتمثل في الوصول إلى شريحة المواطنين الأقل فرصًا في التعامل البنكي، فهناك عدد من المستخدمين لا يملكون حسابات بنكية من الأصل. ونعمل حاليًا على عدد من البرامج مع بعض الجهات الحكومية المختصة لخدمة هذه الشريحة.



ما هي خطوات الاشتراك في الخدمة بشكل تفصيلي؟



يمكنك الاشتراك بالخدمة بطريقة بسيطة وسهلة؛ فإنشاء حساب في STC pay لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق فقط، وتبدأ بتحميل التطبيق، واتباع خطوات التحقق من رقم الجوال والهوية، وتنتهي بتعبئة نموذج البيانات الشخصية؛ وبذلك أنت تملك حساب محفظة إلكترونية، ويمكنك الاستفادة من الخدمات التي نقدّمها لتسهيل وتلبية احتياجاتك اليومية براحة وسهولة وأمان.



الهجمات الإلكترونية والاختراقات من المشاكل المهددة للاستثمارات الرقمية، كيف يمكن طمأنة العميل في جانب الأمان الموجود في خدماتSTC pay؟



كما ذكرت سابقًا؛ فإننا ننظر للأمن السيبراني باعتباره ميزة تنافسية لخدماتنا؛ بحيث نعمل على حماية عملائنا بأكبر قدر ممكن. وأحد أمثلة ذلك هو حماية المستخدم من تشغيل التطبيق في أي بيئة غير آمنة، مثل أنظمة تشغيل الجوالات التي تم تعديلها (جيلبريك في آيفون كمثال)؛ حيث نستخدم تقنيات متقدمة جدًّا لاكتشاف أي تعديل على نظام التشغيل؛ ومن ثم نقوم بحماية حساب المستخدم عبر منع تشغيل التطبيق.



من ناحية أخرى -وكما هو متوقع- فإن لدى STC Pay أحدثَ الأنظمة الأمنية على مستوى عالمي، ومُحصّنة بخطوط دفاعية قوية، بالإضافة إلى الكوادر المتميزة لدينا، والتي تعمل على مدار الساعة لمراقبة وحماية عملائنا بإذن الله.