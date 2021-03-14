النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم عسير"  تحصل على 3 جوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع بمجال الأحياء الدقيقة

الطالبتان "رغد" و"ندى" حصدتا المركز الخامس على مستوى المملكة

حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب فهد بن خالد الشهري من ثانوية الفيصل بخميس مشيط جائزة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" في مجال الأحياء الدقيقة.

فيما حققت الطالبتان رغد محمد عسيري وندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة للبنات بأبها المركز الخامس على مستوى المملكة في معرض إبداع للعلوم والهندسة في مجالي الروبوتات والأجهزة الذكية، والهندسة البيئية.

فيما هنأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، الطالب والطالبتين لقاء تحقيق هذه الجوائز، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارتي الموهوبين والموهوبات، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عددٍ من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم عسير"  تحصل على 3 جوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع بمجال الأحياء الدقيقة
سبق

حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب فهد بن خالد الشهري من ثانوية الفيصل بخميس مشيط جائزة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" في مجال الأحياء الدقيقة.

فيما حققت الطالبتان رغد محمد عسيري وندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة للبنات بأبها المركز الخامس على مستوى المملكة في معرض إبداع للعلوم والهندسة في مجالي الروبوتات والأجهزة الذكية، والهندسة البيئية.

فيما هنأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، الطالب والطالبتين لقاء تحقيق هذه الجوائز، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارتي الموهوبين والموهوبات، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عددٍ من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:13 PM

"تعليم عسير"  تحصل على 3 جوائز في الأولمبياد الوطني للإبداع بمجال الأحياء الدقيقة

الطالبتان "رغد" و"ندى" حصدتا المركز الخامس على مستوى المملكة

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
103

حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب فهد بن خالد الشهري من ثانوية الفيصل بخميس مشيط جائزة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" في مجال الأحياء الدقيقة.

فيما حققت الطالبتان رغد محمد عسيري وندى عبدالرحمن الهاجري من الثانوية الثالثة للبنات بأبها المركز الخامس على مستوى المملكة في معرض إبداع للعلوم والهندسة في مجالي الروبوتات والأجهزة الذكية، والهندسة البيئية.

فيما هنأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، الطالب والطالبتين لقاء تحقيق هذه الجوائز، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارتي الموهوبين والموهوبات، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عددٍ من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,065
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,228
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,017
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة