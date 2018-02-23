كشفت إحصائية طبية حصلت عليها "سبق"، أن عدد الولادات في منطقة جازان خلال العام الميلادي الماضي "2017” أن عدد الولادات في المنطقة بلغت 21 ألفًا و746 ولادة في 14 مستشفى حكوميًا بالمنطقة. وجاء في الإحصائية تصدر مستشفى الملك فهد المركزي بجازان على عدد الولادات بعدد 3552 ولادة خلال العام الميلادي الماضي وتلاه مستشفى صبيا العام الذي يخدم ما يزيد على 400 ألف من عدة محافظات بسعة 150 سريرًا بعدد 3514 ولادة خلال العام، ليحل مستشفى صامطة ثالثًا بعدد 3121. وتأتي هذه الإحصائية التي حصلت عليها "سبق" تأكيدًا للحاجة الملحة التي تشهدها منطقة جازان لسرعة إنهاء مشروع مستشفى النساء والولادة المتعثرة.

60 ولادة يوميًا في مستشفيات جازان خلال 2017.. هل تعجل بمستشفى الولادة؟ محمد المواسي سبق 2018-02-23 كشفت إحصائية طبية حصلت عليها "سبق"، أن عدد الولادات في منطقة جازان خلال العام الميلادي الماضي "2017” أن عدد الولادات في المنطقة بلغت 21 ألفًا و746 ولادة في 14 مستشفى حكوميًا بالمنطقة.



وجاء في الإحصائية تصدر مستشفى الملك فهد المركزي بجازان على عدد الولادات بعدد 3552 ولادة خلال العام الميلادي الماضي وتلاه مستشفى صبيا العام الذي يخدم ما يزيد على 400 ألف من عدة محافظات بسعة 150 سريرًا بعدد 3514 ولادة خلال العام، ليحل مستشفى صامطة ثالثًا بعدد 3121.



وتأتي هذه الإحصائية التي حصلت عليها "سبق" تأكيدًا للحاجة الملحة التي تشهدها منطقة جازان لسرعة إنهاء مشروع مستشفى النساء والولادة المتعثرة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439 12:36 AM

60 ولادة يوميًا في مستشفيات جازان خلال 2017.. هل تعجل بمستشفى الولادة؟ تصدر مستشفى الملك فهد وتلاه "صبيا" حسب إحصائية حصلت عليها "سبق"





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كشفت إحصائية طبية حصلت عليها "سبق"، أن عدد الولادات في منطقة جازان خلال العام الميلادي الماضي "2017” أن عدد الولادات في المنطقة بلغت 21 ألفًا و746 ولادة في 14 مستشفى حكوميًا بالمنطقة.



وجاء في الإحصائية تصدر مستشفى الملك فهد المركزي بجازان على عدد الولادات بعدد 3552 ولادة خلال العام الميلادي الماضي وتلاه مستشفى صبيا العام الذي يخدم ما يزيد على 400 ألف من عدة محافظات بسعة 150 سريرًا بعدد 3514 ولادة خلال العام، ليحل مستشفى صامطة ثالثًا بعدد 3121.



وتأتي هذه الإحصائية التي حصلت عليها "سبق" تأكيدًا للحاجة الملحة التي تشهدها منطقة جازان لسرعة إنهاء مشروع مستشفى النساء والولادة المتعثرة.