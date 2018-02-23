النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

60 ولادة يوميًا في مستشفيات جازان خلال 2017.. هل تعجل بمستشفى الولادة؟

تصدر مستشفى الملك فهد وتلاه "صبيا" حسب إحصائية حصلت عليها "سبق"

كشفت إحصائية طبية حصلت عليها "سبق"، أن عدد الولادات في منطقة جازان خلال العام الميلادي الماضي "2017” أن عدد الولادات في المنطقة بلغت 21 ألفًا و746 ولادة في 14 مستشفى حكوميًا بالمنطقة.

وجاء في الإحصائية تصدر مستشفى الملك فهد المركزي بجازان على عدد الولادات بعدد 3552 ولادة خلال العام الميلادي الماضي وتلاه مستشفى صبيا العام الذي يخدم ما يزيد على 400 ألف من عدة محافظات بسعة 150 سريرًا بعدد 3514 ولادة خلال العام، ليحل مستشفى صامطة ثالثًا بعدد 3121.

وتأتي هذه الإحصائية التي حصلت عليها "سبق" تأكيدًا للحاجة الملحة التي تشهدها منطقة جازان لسرعة إنهاء مشروع مستشفى النساء والولادة المتعثرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
60 ولادة يوميًا في مستشفيات جازان خلال 2017.. هل تعجل بمستشفى الولادة؟
سبق

كشفت إحصائية طبية حصلت عليها "سبق"، أن عدد الولادات في منطقة جازان خلال العام الميلادي الماضي "2017” أن عدد الولادات في المنطقة بلغت 21 ألفًا و746 ولادة في 14 مستشفى حكوميًا بالمنطقة.

وجاء في الإحصائية تصدر مستشفى الملك فهد المركزي بجازان على عدد الولادات بعدد 3552 ولادة خلال العام الميلادي الماضي وتلاه مستشفى صبيا العام الذي يخدم ما يزيد على 400 ألف من عدة محافظات بسعة 150 سريرًا بعدد 3514 ولادة خلال العام، ليحل مستشفى صامطة ثالثًا بعدد 3121.

وتأتي هذه الإحصائية التي حصلت عليها "سبق" تأكيدًا للحاجة الملحة التي تشهدها منطقة جازان لسرعة إنهاء مشروع مستشفى النساء والولادة المتعثرة.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
12:36 AM

60 ولادة يوميًا في مستشفيات جازان خلال 2017.. هل تعجل بمستشفى الولادة؟

تصدر مستشفى الملك فهد وتلاه "صبيا" حسب إحصائية حصلت عليها "سبق"

A A A
محمد المواسي - جازان
2
1,845

كشفت إحصائية طبية حصلت عليها "سبق"، أن عدد الولادات في منطقة جازان خلال العام الميلادي الماضي "2017” أن عدد الولادات في المنطقة بلغت 21 ألفًا و746 ولادة في 14 مستشفى حكوميًا بالمنطقة.

وجاء في الإحصائية تصدر مستشفى الملك فهد المركزي بجازان على عدد الولادات بعدد 3552 ولادة خلال العام الميلادي الماضي وتلاه مستشفى صبيا العام الذي يخدم ما يزيد على 400 ألف من عدة محافظات بسعة 150 سريرًا بعدد 3514 ولادة خلال العام، ليحل مستشفى صامطة ثالثًا بعدد 3121.

وتأتي هذه الإحصائية التي حصلت عليها "سبق" تأكيدًا للحاجة الملحة التي تشهدها منطقة جازان لسرعة إنهاء مشروع مستشفى النساء والولادة المتعثرة.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة