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جامعة بيشة تعلن بدء القبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.. الأحد المقبل

حتى 30 ذي القعدة 1442هـ.. عبر البوابة الإلكترونية

تبدأ جامعة بيشة القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هـ، الأحد المقبل وحتى 30 ذي القعدة 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي أن القبول سيكون متاحًا في أربعة مسارات تشمل: المسار الصحي (4 تخصصات)، المسار العلمي والهندسي (16 تخصصًا)، المسار الإنساني (5 تخصصات)، المسار الإداري (3 تخصصات)، إضافة إلى 7 تخصصات في مرحلة الدبلوم، في مختلف الكليات بمحافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة للتسجيل تشمل البرامج المستحدثة والبالغ عددها 9 برامج على مستوى البكالوريوس، و5 برامج على مستوى الدبلوم، لافتًا إلى أن آليات القبول الإلكتروني ستكون وفق الشروط والمعايير المطروحة للمفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات والمعلنة في جميع وسائل التواصل الرسمية للجامعة وللعمادة.

وأضاف أن خطة القبول تتضمن مرحلتين يتم الإعلان عن بداية كل مرحلة ونهايتها؛ حيث يتاح للمتقدمين مهلة 24 ساعة في كل مرحلة من هذه المراحل لتأكيد القبول، لافتًا إلى أنه ستتم إتاحة خدمة تغيير القبول على المقاعد الشاغرة بعد انتهاء عمليات الترشيح.

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جامعة بيشة تعلن بدء القبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.. الأحد المقبل
سبق

تبدأ جامعة بيشة القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هـ، الأحد المقبل وحتى 30 ذي القعدة 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي أن القبول سيكون متاحًا في أربعة مسارات تشمل: المسار الصحي (4 تخصصات)، المسار العلمي والهندسي (16 تخصصًا)، المسار الإنساني (5 تخصصات)، المسار الإداري (3 تخصصات)، إضافة إلى 7 تخصصات في مرحلة الدبلوم، في مختلف الكليات بمحافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة للتسجيل تشمل البرامج المستحدثة والبالغ عددها 9 برامج على مستوى البكالوريوس، و5 برامج على مستوى الدبلوم، لافتًا إلى أن آليات القبول الإلكتروني ستكون وفق الشروط والمعايير المطروحة للمفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات والمعلنة في جميع وسائل التواصل الرسمية للجامعة وللعمادة.

وأضاف أن خطة القبول تتضمن مرحلتين يتم الإعلان عن بداية كل مرحلة ونهايتها؛ حيث يتاح للمتقدمين مهلة 24 ساعة في كل مرحلة من هذه المراحل لتأكيد القبول، لافتًا إلى أنه ستتم إتاحة خدمة تغيير القبول على المقاعد الشاغرة بعد انتهاء عمليات الترشيح.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
04:48 PM

جامعة بيشة تعلن بدء القبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.. الأحد المقبل

حتى 30 ذي القعدة 1442هـ.. عبر البوابة الإلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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تبدأ جامعة بيشة القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هـ، الأحد المقبل وحتى 30 ذي القعدة 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي أن القبول سيكون متاحًا في أربعة مسارات تشمل: المسار الصحي (4 تخصصات)، المسار العلمي والهندسي (16 تخصصًا)، المسار الإنساني (5 تخصصات)، المسار الإداري (3 تخصصات)، إضافة إلى 7 تخصصات في مرحلة الدبلوم، في مختلف الكليات بمحافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة للتسجيل تشمل البرامج المستحدثة والبالغ عددها 9 برامج على مستوى البكالوريوس، و5 برامج على مستوى الدبلوم، لافتًا إلى أن آليات القبول الإلكتروني ستكون وفق الشروط والمعايير المطروحة للمفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات والمعلنة في جميع وسائل التواصل الرسمية للجامعة وللعمادة.

وأضاف أن خطة القبول تتضمن مرحلتين يتم الإعلان عن بداية كل مرحلة ونهايتها؛ حيث يتاح للمتقدمين مهلة 24 ساعة في كل مرحلة من هذه المراحل لتأكيد القبول، لافتًا إلى أنه ستتم إتاحة خدمة تغيير القبول على المقاعد الشاغرة بعد انتهاء عمليات الترشيح.

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