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هيئة الرياضة: المرداسي مدان.. ولا صحة لبراءته

أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي.


وقالت الهيئة في توضيح نشرته عبر حسابها في تويتر: "لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي، ونؤكد أنه مدان ويخضع للإجراءات المتبعة من الجهات المعنية".

...........................................

بعد أنباء راجت عن براءته

آل الشيخ: المرداسي مدان.. ولا مكان لمدان في التحكيم

أكد تركي آل الشيخ عدم صحة الأخبار المتداولة عن براءة الحكم فهد المرداسي في قضية الرشوة.

وكتب عبر تويتر: "للتوضيح المرداسي مدان... ولا مكان لمدان في التحكيم.. لا أعرف سبب الإشاعة لكن من الواضح أن هناك من يصطاد في الماء العكر!".

وأضاف: "أنا شخصيًّا تمنيت براءته، وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له.. هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي.. وهم معروفون".

وكانت أنباء راجت في تويتر عن براءة الحكم المرادسي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هيئة الرياضة: المرداسي مدان.. ولا صحة لبراءته
سبق

أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي.


وقالت الهيئة في توضيح نشرته عبر حسابها في تويتر: "لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي، ونؤكد أنه مدان ويخضع للإجراءات المتبعة من الجهات المعنية".

...........................................

بعد أنباء راجت عن براءته

آل الشيخ: المرداسي مدان.. ولا مكان لمدان في التحكيم

أكد تركي آل الشيخ عدم صحة الأخبار المتداولة عن براءة الحكم فهد المرداسي في قضية الرشوة.

وكتب عبر تويتر: "للتوضيح المرداسي مدان... ولا مكان لمدان في التحكيم.. لا أعرف سبب الإشاعة لكن من الواضح أن هناك من يصطاد في الماء العكر!".

وأضاف: "أنا شخصيًّا تمنيت براءته، وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له.. هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي.. وهم معروفون".

وكانت أنباء راجت في تويتر عن براءة الحكم المرادسي.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
10:02 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:21 PM

هيئة الرياضة: المرداسي مدان.. ولا صحة لبراءته

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
23
38,295

أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي.


وقالت الهيئة في توضيح نشرته عبر حسابها في تويتر: "لا صحة لما يثار حول براءة فهد المرداسي، ونؤكد أنه مدان ويخضع للإجراءات المتبعة من الجهات المعنية".

...........................................

بعد أنباء راجت عن براءته

آل الشيخ: المرداسي مدان.. ولا مكان لمدان في التحكيم

أكد تركي آل الشيخ عدم صحة الأخبار المتداولة عن براءة الحكم فهد المرداسي في قضية الرشوة.

وكتب عبر تويتر: "للتوضيح المرداسي مدان... ولا مكان لمدان في التحكيم.. لا أعرف سبب الإشاعة لكن من الواضح أن هناك من يصطاد في الماء العكر!".

وأضاف: "أنا شخصيًّا تمنيت براءته، وقبل الحادثة كنت من أكثر الداعمين له.. هناك من يريد إثارة الشارع الرياضي.. وهم معروفون".

وكانت أنباء راجت في تويتر عن براءة الحكم المرادسي.

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