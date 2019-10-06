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"إيلان" تتحدّى .. عام كامل دون مواقع تواصل والمقابل 100 ألف دولار

الكاتبة اُختيرت من ضمن 100 ألف شخص تقدّموا لإعلان الشركة الأمريكية

قررت كاتبة القصص الخيالية إيلان مقدان؛ خوض تحدٍّ جديد من خلال التوقف عن استخدام تطبيق "سناب شات" أو "تيك توك" أو "إنستغرام" أو أي تطبيق آخر، أملاً في الحصول على مبلغ 100 ألف دولار.

واختيار الكاتبة كان من ضمن 100 ألف شخص تقدّموا لإعلان شركة "Vitaminwater" الأمريكية، التي قدّمت عرضاً في شهر ديسمبر الماضي، من أجل الحصول على هذه الجائزة.

ونشرت الشركة على حسابها الخاص بعد اختيار كاتبة القصص الخيالية، تغريدة جاء فيها "تعرّفوا على متسابقتنا الرسمية في تحدّي #nophoneforayear (دون هاتف لمدة عام) .. إيلان!

إيلان؛ مؤلفة كتب الخيال للبالغين متحمسة لترك هاتفها لمدة سنة وإنهاء سلسلتها القصصية (أو على الأقل إيجاد طرق أكثر إبداعية للتسويق) تابعوها @dragonspleen. حظاً طيباً إيلان".

ووفق ما نقلته اليوم وكالة "سبوتنيك"، فمن أجل التقيد بقواعد "اللعب النظيف" قامت الشركة بأخذ هاتف الكاتبة وتسليمها هاتفاً، قابلاً للطي من شركة "كيوسيرا" اليابانية.

كما حدّد استخدامها خلال التحدّي للهاتف المحمول التقليدي وجهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي والأجهزة المفعّلة بالصوت التي ليست هواتف ذكية، مثل جهاز Echo من شركة أمازون.

سناب شات الهاتف المحمول

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"إيلان" تتحدّى .. عام كامل دون مواقع تواصل والمقابل 100 ألف دولار
سبق

قررت كاتبة القصص الخيالية إيلان مقدان؛ خوض تحدٍّ جديد من خلال التوقف عن استخدام تطبيق "سناب شات" أو "تيك توك" أو "إنستغرام" أو أي تطبيق آخر، أملاً في الحصول على مبلغ 100 ألف دولار.

واختيار الكاتبة كان من ضمن 100 ألف شخص تقدّموا لإعلان شركة "Vitaminwater" الأمريكية، التي قدّمت عرضاً في شهر ديسمبر الماضي، من أجل الحصول على هذه الجائزة.

ونشرت الشركة على حسابها الخاص بعد اختيار كاتبة القصص الخيالية، تغريدة جاء فيها "تعرّفوا على متسابقتنا الرسمية في تحدّي #nophoneforayear (دون هاتف لمدة عام) .. إيلان!

إيلان؛ مؤلفة كتب الخيال للبالغين متحمسة لترك هاتفها لمدة سنة وإنهاء سلسلتها القصصية (أو على الأقل إيجاد طرق أكثر إبداعية للتسويق) تابعوها @dragonspleen. حظاً طيباً إيلان".

ووفق ما نقلته اليوم وكالة "سبوتنيك"، فمن أجل التقيد بقواعد "اللعب النظيف" قامت الشركة بأخذ هاتف الكاتبة وتسليمها هاتفاً، قابلاً للطي من شركة "كيوسيرا" اليابانية.

كما حدّد استخدامها خلال التحدّي للهاتف المحمول التقليدي وجهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي والأجهزة المفعّلة بالصوت التي ليست هواتف ذكية، مثل جهاز Echo من شركة أمازون.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
10:10 AM

"إيلان" تتحدّى .. عام كامل دون مواقع تواصل والمقابل 100 ألف دولار

الكاتبة اُختيرت من ضمن 100 ألف شخص تقدّموا لإعلان الشركة الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت كاتبة القصص الخيالية إيلان مقدان؛ خوض تحدٍّ جديد من خلال التوقف عن استخدام تطبيق "سناب شات" أو "تيك توك" أو "إنستغرام" أو أي تطبيق آخر، أملاً في الحصول على مبلغ 100 ألف دولار.

واختيار الكاتبة كان من ضمن 100 ألف شخص تقدّموا لإعلان شركة "Vitaminwater" الأمريكية، التي قدّمت عرضاً في شهر ديسمبر الماضي، من أجل الحصول على هذه الجائزة.

ونشرت الشركة على حسابها الخاص بعد اختيار كاتبة القصص الخيالية، تغريدة جاء فيها "تعرّفوا على متسابقتنا الرسمية في تحدّي #nophoneforayear (دون هاتف لمدة عام) .. إيلان!

إيلان؛ مؤلفة كتب الخيال للبالغين متحمسة لترك هاتفها لمدة سنة وإنهاء سلسلتها القصصية (أو على الأقل إيجاد طرق أكثر إبداعية للتسويق) تابعوها @dragonspleen. حظاً طيباً إيلان".

ووفق ما نقلته اليوم وكالة "سبوتنيك"، فمن أجل التقيد بقواعد "اللعب النظيف" قامت الشركة بأخذ هاتف الكاتبة وتسليمها هاتفاً، قابلاً للطي من شركة "كيوسيرا" اليابانية.

كما حدّد استخدامها خلال التحدّي للهاتف المحمول التقليدي وجهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي والأجهزة المفعّلة بالصوت التي ليست هواتف ذكية، مثل جهاز Echo من شركة أمازون.

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