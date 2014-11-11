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انطلاق المنافسات الكشفية في "تعليم عسير"

بمشاركة 120 كشافًا وقائدًا من مختلف المناطق

انطلقت اليوم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان، بمشاركة 120 كشافًا وقائدًا من مختلف المناطق والمحافظات كأحد أهم البرامج الوزارية التي تنفذها وزارة التعليم؛ بهدف تعزيز الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، وتنمية مهارات الطلاب الكشافين في عددٍ من المهارات، وبث روح التنافس الشريف بينهم، وصولاً إلى المجتمع الحيوي المواكب لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وكانت المنافسات انطلقت بعرض كشفي ومسيرة للمشاركين على ملاعب بيت الطالب برعاية من مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، وبحضور مشرف عموم النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي، تلا ذلك تدشين المعرض المصاحب في متوسطة وثانوية العرين بأبها، واستعراض أعمال الإدارات التعليمية المشاركة.

ومن المقرر استمرار المنافسات على مدى اليومين المقبلين، وتتخللها رحلات خلوية وبرامج تطوعية ومسابقات كشفية، فيما يُقام الثلاثاء الحفل الختامي ويجري تكريم الإدارات الفائزة والجهات الداعمة والمشاركة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق المنافسات الكشفية في "تعليم عسير"
سبق

انطلقت اليوم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان، بمشاركة 120 كشافًا وقائدًا من مختلف المناطق والمحافظات كأحد أهم البرامج الوزارية التي تنفذها وزارة التعليم؛ بهدف تعزيز الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، وتنمية مهارات الطلاب الكشافين في عددٍ من المهارات، وبث روح التنافس الشريف بينهم، وصولاً إلى المجتمع الحيوي المواكب لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وكانت المنافسات انطلقت بعرض كشفي ومسيرة للمشاركين على ملاعب بيت الطالب برعاية من مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، وبحضور مشرف عموم النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي، تلا ذلك تدشين المعرض المصاحب في متوسطة وثانوية العرين بأبها، واستعراض أعمال الإدارات التعليمية المشاركة.

ومن المقرر استمرار المنافسات على مدى اليومين المقبلين، وتتخللها رحلات خلوية وبرامج تطوعية ومسابقات كشفية، فيما يُقام الثلاثاء الحفل الختامي ويجري تكريم الإدارات الفائزة والجهات الداعمة والمشاركة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
12:07 AM

انطلاق المنافسات الكشفية في "تعليم عسير"

بمشاركة 120 كشافًا وقائدًا من مختلف المناطق

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بندر آل عوض - عسير
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انطلقت اليوم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان، بمشاركة 120 كشافًا وقائدًا من مختلف المناطق والمحافظات كأحد أهم البرامج الوزارية التي تنفذها وزارة التعليم؛ بهدف تعزيز الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، وتنمية مهارات الطلاب الكشافين في عددٍ من المهارات، وبث روح التنافس الشريف بينهم، وصولاً إلى المجتمع الحيوي المواكب لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وكانت المنافسات انطلقت بعرض كشفي ومسيرة للمشاركين على ملاعب بيت الطالب برعاية من مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، وبحضور مشرف عموم النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي، تلا ذلك تدشين المعرض المصاحب في متوسطة وثانوية العرين بأبها، واستعراض أعمال الإدارات التعليمية المشاركة.

ومن المقرر استمرار المنافسات على مدى اليومين المقبلين، وتتخللها رحلات خلوية وبرامج تطوعية ومسابقات كشفية، فيما يُقام الثلاثاء الحفل الختامي ويجري تكريم الإدارات الفائزة والجهات الداعمة والمشاركة.

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