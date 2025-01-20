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بشعار "التعويض".. "النصر" و"الهلال" يواجهان "ريد ستار" و"فيتورول كونستانتا"

وسط فعاليات مصاحبة وضيافة.. افتتاح الجولة الثانية من كأس القادة السعودي للناشئين

تستكمل، غداً الثلاثاء، مباريات ضمن الجولة الثانية من منافسات النسخة الأولى لبطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض على ملعبه بـ4 مواجهات مثيرة، وتختتم البطولة في الـ26 من يناير الجاري.

وتفتتح مواجهات الجولة الثانية عند الساعة 2:30 ظهراً بلقاء فريق النصر السعودي ضد ريد ستار الصربي ضمن مباريات المجموعة الثانية، يليه عند الساعة 4:30 مساءً لقاء يجمع الهلال السعودي مع فيتورول كونستانتا الروماني ضمن المجموعة الأولى، إذ يسعى النصر والهلال لتعويض خسارتيهما في الجولة الأولى والمنافسة على التأهل لنصف النهائي.

وتقام عند الساعة 6:30 مساءً المباراة الثالثة ضمن الجولة الثانية التي تجمع جينك البلجيكي بنظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، وأخيراً يلتقي عند الساعة 8:30 مساءً سبورتينج لشبونة البرتغالي وزينيت سان بطرسبورج الروسي ضمن المجموعة الأولى.

ويقام على هامش البطولة عدد من الفعاليات المصاحبة للجماهير، إضافة إلى الضيافة وإقامة العرضة السعودية.

وانطلقت البطولة أمس بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

النصر والهلال ريد ستار فيتورول كونستانتا بطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بشعار "التعويض".. "النصر" و"الهلال" يواجهان "ريد ستار" و"فيتورول كونستانتا"
سبق

تستكمل، غداً الثلاثاء، مباريات ضمن الجولة الثانية من منافسات النسخة الأولى لبطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض على ملعبه بـ4 مواجهات مثيرة، وتختتم البطولة في الـ26 من يناير الجاري.

وتفتتح مواجهات الجولة الثانية عند الساعة 2:30 ظهراً بلقاء فريق النصر السعودي ضد ريد ستار الصربي ضمن مباريات المجموعة الثانية، يليه عند الساعة 4:30 مساءً لقاء يجمع الهلال السعودي مع فيتورول كونستانتا الروماني ضمن المجموعة الأولى، إذ يسعى النصر والهلال لتعويض خسارتيهما في الجولة الأولى والمنافسة على التأهل لنصف النهائي.

وتقام عند الساعة 6:30 مساءً المباراة الثالثة ضمن الجولة الثانية التي تجمع جينك البلجيكي بنظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، وأخيراً يلتقي عند الساعة 8:30 مساءً سبورتينج لشبونة البرتغالي وزينيت سان بطرسبورج الروسي ضمن المجموعة الأولى.

ويقام على هامش البطولة عدد من الفعاليات المصاحبة للجماهير، إضافة إلى الضيافة وإقامة العرضة السعودية.

وانطلقت البطولة أمس بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
02:58 PM

بشعار "التعويض".. "النصر" و"الهلال" يواجهان "ريد ستار" و"فيتورول كونستانتا"

وسط فعاليات مصاحبة وضيافة.. افتتاح الجولة الثانية من كأس القادة السعودي للناشئين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستكمل، غداً الثلاثاء، مباريات ضمن الجولة الثانية من منافسات النسخة الأولى لبطولة كأس القادة السعودي للناشئين لكرة القدم التي ينظمها معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض على ملعبه بـ4 مواجهات مثيرة، وتختتم البطولة في الـ26 من يناير الجاري.

وتفتتح مواجهات الجولة الثانية عند الساعة 2:30 ظهراً بلقاء فريق النصر السعودي ضد ريد ستار الصربي ضمن مباريات المجموعة الثانية، يليه عند الساعة 4:30 مساءً لقاء يجمع الهلال السعودي مع فيتورول كونستانتا الروماني ضمن المجموعة الأولى، إذ يسعى النصر والهلال لتعويض خسارتيهما في الجولة الأولى والمنافسة على التأهل لنصف النهائي.

وتقام عند الساعة 6:30 مساءً المباراة الثالثة ضمن الجولة الثانية التي تجمع جينك البلجيكي بنظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، وأخيراً يلتقي عند الساعة 8:30 مساءً سبورتينج لشبونة البرتغالي وزينيت سان بطرسبورج الروسي ضمن المجموعة الأولى.

ويقام على هامش البطولة عدد من الفعاليات المصاحبة للجماهير، إضافة إلى الضيافة وإقامة العرضة السعودية.

وانطلقت البطولة أمس بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

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