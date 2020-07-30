وقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو اليوم على عدة مناطق. وقال عبر حسابه في تويتر: "اليوم #الخميس تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو تأثيرها على نواحٍ متفرقة من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة وقد تمتد ناحية منطقة #المدينة". وأضاف: "لا تزال درجة الحرارة مرتفعة، وعادة خلال طالع #الذراع (#المرزم) يكون الحر على أشده".

الحر على أشده.."المسند" عن أجواء اليوم: "رهو" تواصل وقد تمتد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-30 وقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو اليوم على عدة مناطق.



وقال عبر حسابه في تويتر: "اليوم #الخميس تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو تأثيرها على نواحٍ متفرقة من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة وقد تمتد ناحية منطقة #المدينة".



وأضاف: "لا تزال درجة الحرارة مرتفعة، وعادة خلال طالع #الذراع (#المرزم) يكون الحر على أشده".

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 12:43 PM

الحر على أشده.."المسند" عن أجواء اليوم: "رهو" تواصل وقد تمتد قال: لا تزال الدرجات مرتفعة وهي عادة خلال طالع الذراع "المرزم"





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وقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو اليوم على عدة مناطق.



وقال عبر حسابه في تويتر: "اليوم #الخميس تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو تأثيرها على نواحٍ متفرقة من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة وقد تمتد ناحية منطقة #المدينة".



وأضاف: "لا تزال درجة الحرارة مرتفعة، وعادة خلال طالع #الذراع (#المرزم) يكون الحر على أشده".