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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جدة ورابغ

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي جدة، ورابغ، وخليص والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية ممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جدة ورابغ
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي جدة، ورابغ، وخليص والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
09:45 AM

"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جدة ورابغ

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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1,764

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي جدة، ورابغ، وخليص والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.

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