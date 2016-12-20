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"مكافحة التستر التجاري" يدعو للاستفادة من فترة الـ60 يومًا المتبقية من الفترة التصحيحية

البرنامج أن الفترة المتبقية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع.. مزايا والتقديم إلكتروني

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونيًّا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م.

وأوضح البرنامج أن فترة الستين يومًا المتبقية من الفترة التصحيحية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، ويمكن خلالها للمنشآت المخالفة للنظام خصوصا التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" الاستفادة من المزايا، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.

وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن خيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.

ويمكن التقدم بطلبات تصحيح الأوضاع إلكترونيًا من خلال: mc.gov.sa.

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"مكافحة التستر التجاري" يدعو للاستفادة من فترة الـ60 يومًا المتبقية من الفترة التصحيحية
سبق

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونيًّا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م.

وأوضح البرنامج أن فترة الستين يومًا المتبقية من الفترة التصحيحية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، ويمكن خلالها للمنشآت المخالفة للنظام خصوصا التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" الاستفادة من المزايا، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.

وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن خيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.

ويمكن التقدم بطلبات تصحيح الأوضاع إلكترونيًا من خلال: mc.gov.sa.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
03:50 PM

"مكافحة التستر التجاري" يدعو للاستفادة من فترة الـ60 يومًا المتبقية من الفترة التصحيحية

البرنامج أن الفترة المتبقية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع.. مزايا والتقديم إلكتروني

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
376

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونيًّا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م.

وأوضح البرنامج أن فترة الستين يومًا المتبقية من الفترة التصحيحية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، ويمكن خلالها للمنشآت المخالفة للنظام خصوصا التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" الاستفادة من المزايا، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية لـ5 ملايين ريال.

وأكد البرنامج استمرار التصحيح بجميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن خيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.

ويمكن التقدم بطلبات تصحيح الأوضاع إلكترونيًا من خلال: mc.gov.sa.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,708
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