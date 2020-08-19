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"بدر آل سعود" يبتكر نموذجًا لإدارة الحشود في موسم الحج

يجمع المعرفة الضمنية وحوكمة أعمال التخطيط.. ويشمل 3 مراحل

قدم الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد آل سعود، الباحث في الإعلام وإدارة المعرفة؛ نموذجًا مقترحًا لنقل ومشاركة المعرفة الضمنية في منظومة إدارة الحشود بموسم الحج، يجمع بين المعرفة الضمنية كمصدر حيوي في إدارة الحشود، وبين تجويد وحوكمة أعمال التخطيط لموسم الحج، بوصفها رافدًا من الروافد الأساسية لتحقيق ذلك.

وأخذ النموذج في الحسبان المساهمة في بناء رأس المال الفكري والذاكرة التنظيمية والمؤسسية فيما بين الجهات المعنية بإدارة الحج، وخاصة أن المملكة صاحبت تجارب رائدة ونجاحات متكررة في تنظيم مواسم الحج طوال السنوات الماضية ولديها خبراتها الاستثنائية في هذا المجال.

وجاء النموذج مبسطاً، واشتمل على ثلاث مراحل: مرحلة الإعداد والتخطيط، ومرحلة التطبيق، ومرحلة المراجعة والتقييم، وبما يضمن تفعيل عمليات نقل المعرفة الضمنية ومشاركتها.

يذكر أن الدكتور بدر بن سعود بن محمد حصل مؤخراً على درجة الدكتوراه الثانية في إدارة الحشود بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز، وكان النموذج من بين توصياته.

الأمير بدر بن سعود بن محمد آل سعود موسم الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بدر آل سعود" يبتكر نموذجًا لإدارة الحشود في موسم الحج
سبق

قدم الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد آل سعود، الباحث في الإعلام وإدارة المعرفة؛ نموذجًا مقترحًا لنقل ومشاركة المعرفة الضمنية في منظومة إدارة الحشود بموسم الحج، يجمع بين المعرفة الضمنية كمصدر حيوي في إدارة الحشود، وبين تجويد وحوكمة أعمال التخطيط لموسم الحج، بوصفها رافدًا من الروافد الأساسية لتحقيق ذلك.

وأخذ النموذج في الحسبان المساهمة في بناء رأس المال الفكري والذاكرة التنظيمية والمؤسسية فيما بين الجهات المعنية بإدارة الحج، وخاصة أن المملكة صاحبت تجارب رائدة ونجاحات متكررة في تنظيم مواسم الحج طوال السنوات الماضية ولديها خبراتها الاستثنائية في هذا المجال.

وجاء النموذج مبسطاً، واشتمل على ثلاث مراحل: مرحلة الإعداد والتخطيط، ومرحلة التطبيق، ومرحلة المراجعة والتقييم، وبما يضمن تفعيل عمليات نقل المعرفة الضمنية ومشاركتها.

يذكر أن الدكتور بدر بن سعود بن محمد حصل مؤخراً على درجة الدكتوراه الثانية في إدارة الحشود بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز، وكان النموذج من بين توصياته.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
07:01 PM

"بدر آل سعود" يبتكر نموذجًا لإدارة الحشود في موسم الحج

يجمع المعرفة الضمنية وحوكمة أعمال التخطيط.. ويشمل 3 مراحل

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,825

قدم الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد آل سعود، الباحث في الإعلام وإدارة المعرفة؛ نموذجًا مقترحًا لنقل ومشاركة المعرفة الضمنية في منظومة إدارة الحشود بموسم الحج، يجمع بين المعرفة الضمنية كمصدر حيوي في إدارة الحشود، وبين تجويد وحوكمة أعمال التخطيط لموسم الحج، بوصفها رافدًا من الروافد الأساسية لتحقيق ذلك.

وأخذ النموذج في الحسبان المساهمة في بناء رأس المال الفكري والذاكرة التنظيمية والمؤسسية فيما بين الجهات المعنية بإدارة الحج، وخاصة أن المملكة صاحبت تجارب رائدة ونجاحات متكررة في تنظيم مواسم الحج طوال السنوات الماضية ولديها خبراتها الاستثنائية في هذا المجال.

وجاء النموذج مبسطاً، واشتمل على ثلاث مراحل: مرحلة الإعداد والتخطيط، ومرحلة التطبيق، ومرحلة المراجعة والتقييم، وبما يضمن تفعيل عمليات نقل المعرفة الضمنية ومشاركتها.

يذكر أن الدكتور بدر بن سعود بن محمد حصل مؤخراً على درجة الدكتوراه الثانية في إدارة الحشود بامتياز من جامعة الملك عبدالعزيز، وكان النموذج من بين توصياته.

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