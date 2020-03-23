مع بداية منع التجول.. التزام تام بالتوجيهات وحضور أمني مكثف في شقراء.. و"سبق" ترصد

شوارع خالية ومحال مُقفلة.. وتضافر جهود الشرطة والدوريات والمرور

مع حلول الساعة السابعة مساء، رصدت "سبق" شوارع شقراء وهي خالية من المركبات وسط حضور مكثف من رجال الأمن ورجال المرور وذلك استجابة من الجميع لمنع التجول، واستشعاراً لتحذيرات وزارة الصحة، وامتثالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بعد تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" عند الساعة السابعة من مساء اليوم عدداً من الطرقات الرئيسة بمحافظة شقراء التي ظهرت خالية تماماً من حركات السيارات، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية الكبيرة والصغيرة وسط حضور مكثف لرجال الأمن والمرور،إذ تواجد رجال الدوريات الأمنية ورجال الشرطة ودوريات المرور في مداخل المحافظة وشوارعها الرئيسة، كما قامت بجولات على المحلات والميادين للوقوف على تطبيق منع التجول الذي بدأ من الساعة السابعة مساء اليوم.

وأشرف مدير شرطة شقراء العقيد عبدالرحمن المطيري ومدير مرور شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، ومدير الدوريات الأمنية النقيب عبدالعزيز الحنتوشي، ومدير المهمات رئيس رقباء عايض المطيري، على تطبيق التعليمات وإجراءات منع التجول بمتابعة مستمرة من محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي.

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع وتظافر الجهود الأمنية تماشياً مع الأنظمة والتعليمات، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.