النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مع بداية منع التجول.. التزام تام بالتوجيهات وحضور أمني مكثف في شقراء.. و"سبق" ترصد

شوارع خالية ومحال مُقفلة.. وتضافر جهود الشرطة والدوريات والمرور

مع حلول الساعة السابعة مساء، رصدت "سبق" شوارع شقراء وهي خالية من المركبات وسط حضور مكثف من رجال الأمن ورجال المرور وذلك استجابة من الجميع لمنع التجول، واستشعاراً لتحذيرات وزارة الصحة، وامتثالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بعد تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" عند الساعة السابعة من مساء اليوم عدداً من الطرقات الرئيسة بمحافظة شقراء التي ظهرت خالية تماماً من حركات السيارات، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية الكبيرة والصغيرة وسط حضور مكثف لرجال الأمن والمرور،إذ تواجد رجال الدوريات الأمنية ورجال الشرطة ودوريات المرور في مداخل المحافظة وشوارعها الرئيسة، كما قامت بجولات على المحلات والميادين للوقوف على تطبيق منع التجول الذي بدأ من الساعة السابعة مساء اليوم.

وأشرف مدير شرطة شقراء العقيد عبدالرحمن المطيري ومدير مرور شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، ومدير الدوريات الأمنية النقيب عبدالعزيز الحنتوشي، ومدير المهمات رئيس رقباء عايض المطيري، على تطبيق التعليمات وإجراءات منع التجول بمتابعة مستمرة من محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي.

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع وتظافر الجهود الأمنية تماشياً مع الأنظمة والتعليمات، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مع بداية منع التجول.. التزام تام بالتوجيهات وحضور أمني مكثف في شقراء.. و"سبق" ترصد
سبق

مع حلول الساعة السابعة مساء، رصدت "سبق" شوارع شقراء وهي خالية من المركبات وسط حضور مكثف من رجال الأمن ورجال المرور وذلك استجابة من الجميع لمنع التجول، واستشعاراً لتحذيرات وزارة الصحة، وامتثالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بعد تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" عند الساعة السابعة من مساء اليوم عدداً من الطرقات الرئيسة بمحافظة شقراء التي ظهرت خالية تماماً من حركات السيارات، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية الكبيرة والصغيرة وسط حضور مكثف لرجال الأمن والمرور،إذ تواجد رجال الدوريات الأمنية ورجال الشرطة ودوريات المرور في مداخل المحافظة وشوارعها الرئيسة، كما قامت بجولات على المحلات والميادين للوقوف على تطبيق منع التجول الذي بدأ من الساعة السابعة مساء اليوم.

وأشرف مدير شرطة شقراء العقيد عبدالرحمن المطيري ومدير مرور شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، ومدير الدوريات الأمنية النقيب عبدالعزيز الحنتوشي، ومدير المهمات رئيس رقباء عايض المطيري، على تطبيق التعليمات وإجراءات منع التجول بمتابعة مستمرة من محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي.

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع وتظافر الجهود الأمنية تماشياً مع الأنظمة والتعليمات، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:32 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:29 PM

مع بداية منع التجول.. التزام تام بالتوجيهات وحضور أمني مكثف في شقراء.. و"سبق" ترصد

شوارع خالية ومحال مُقفلة.. وتضافر جهود الشرطة والدوريات والمرور

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
4,376

مع حلول الساعة السابعة مساء، رصدت "سبق" شوارع شقراء وهي خالية من المركبات وسط حضور مكثف من رجال الأمن ورجال المرور وذلك استجابة من الجميع لمنع التجول، واستشعاراً لتحذيرات وزارة الصحة، وامتثالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بعد تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول.

وفي التفاصيل، رصدت "سبق" عند الساعة السابعة من مساء اليوم عدداً من الطرقات الرئيسة بمحافظة شقراء التي ظهرت خالية تماماً من حركات السيارات، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية الكبيرة والصغيرة وسط حضور مكثف لرجال الأمن والمرور،إذ تواجد رجال الدوريات الأمنية ورجال الشرطة ودوريات المرور في مداخل المحافظة وشوارعها الرئيسة، كما قامت بجولات على المحلات والميادين للوقوف على تطبيق منع التجول الذي بدأ من الساعة السابعة مساء اليوم.

وأشرف مدير شرطة شقراء العقيد عبدالرحمن المطيري ومدير مرور شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، ومدير الدوريات الأمنية النقيب عبدالعزيز الحنتوشي، ومدير المهمات رئيس رقباء عايض المطيري، على تطبيق التعليمات وإجراءات منع التجول بمتابعة مستمرة من محافظ شقراء، عادل بن عبدالله البواردي.

ويأتي هذا الالتزام من أفراد المجتمع وتظافر الجهود الأمنية تماشياً مع الأنظمة والتعليمات، والتزاماً بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,014
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,568

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة