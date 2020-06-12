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"طالبات الزلفي" يحققن ٣ مراكز ذهبية ومركزاً فضياً في "أولمبياد التصميم"

على مستوى المملكة.. وترعاه وكالة الأداء التعليمي بالوزارة

حققت طالبات "تعليم الزلفي" ثلاث مراكز ذهبية ومركزاً فضياً في أولمبياد التصميم الفني على المستوى الوطني للعام الدراسي 1441هـ والذي ترعاه وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم وتشرف عليه الإدارة العامة للنشاط "بنات".

وهنأت إدارة "تعليم الزلفي" الطالبات وأسرهن ومنسوبات مدارسهن وفرق العمل على الدعم والمتابعة لهن نظير هذا المنجز الوطني.

وقالت مديرة إدارة نشاط الطالبات (بنات) بتعليم الزلفي بدور الحمد، إن أولمبياد التصميم الفني يهدف إلى إطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته للإسهام في تطور الحركة الفنية في المملكة، ونشر ثقافة الاستخدام الأمن والفاعل لـ"الإنترنت" ووسائل التقنية والعمل بروح الفريق الواحد".

وأضافت: "كما يهدف أيضاً إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي للأداء الفعال، وتبادل الخبرات الفنية في مجال التصميم الفني، وإشراك أولياء الأمور لتحفيز الطالبات المبدعات للمشاركة في المسابقات الفنية التنافسية".

وزارة التعليم تعليم الزلفي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"طالبات الزلفي" يحققن ٣ مراكز ذهبية ومركزاً فضياً في "أولمبياد التصميم"
سبق

حققت طالبات "تعليم الزلفي" ثلاث مراكز ذهبية ومركزاً فضياً في أولمبياد التصميم الفني على المستوى الوطني للعام الدراسي 1441هـ والذي ترعاه وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم وتشرف عليه الإدارة العامة للنشاط "بنات".

وهنأت إدارة "تعليم الزلفي" الطالبات وأسرهن ومنسوبات مدارسهن وفرق العمل على الدعم والمتابعة لهن نظير هذا المنجز الوطني.

وقالت مديرة إدارة نشاط الطالبات (بنات) بتعليم الزلفي بدور الحمد، إن أولمبياد التصميم الفني يهدف إلى إطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته للإسهام في تطور الحركة الفنية في المملكة، ونشر ثقافة الاستخدام الأمن والفاعل لـ"الإنترنت" ووسائل التقنية والعمل بروح الفريق الواحد".

وأضافت: "كما يهدف أيضاً إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي للأداء الفعال، وتبادل الخبرات الفنية في مجال التصميم الفني، وإشراك أولياء الأمور لتحفيز الطالبات المبدعات للمشاركة في المسابقات الفنية التنافسية".

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
12:01 AM

"طالبات الزلفي" يحققن ٣ مراكز ذهبية ومركزاً فضياً في "أولمبياد التصميم"

على مستوى المملكة.. وترعاه وكالة الأداء التعليمي بالوزارة

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فلاح الجوفان - الزلفي
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حققت طالبات "تعليم الزلفي" ثلاث مراكز ذهبية ومركزاً فضياً في أولمبياد التصميم الفني على المستوى الوطني للعام الدراسي 1441هـ والذي ترعاه وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم وتشرف عليه الإدارة العامة للنشاط "بنات".

وهنأت إدارة "تعليم الزلفي" الطالبات وأسرهن ومنسوبات مدارسهن وفرق العمل على الدعم والمتابعة لهن نظير هذا المنجز الوطني.

وقالت مديرة إدارة نشاط الطالبات (بنات) بتعليم الزلفي بدور الحمد، إن أولمبياد التصميم الفني يهدف إلى إطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته للإسهام في تطور الحركة الفنية في المملكة، ونشر ثقافة الاستخدام الأمن والفاعل لـ"الإنترنت" ووسائل التقنية والعمل بروح الفريق الواحد".

وأضافت: "كما يهدف أيضاً إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي للأداء الفعال، وتبادل الخبرات الفنية في مجال التصميم الفني، وإشراك أولياء الأمور لتحفيز الطالبات المبدعات للمشاركة في المسابقات الفنية التنافسية".

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