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بعد إيقاف إعلامي وإحالته للتحقيق.. "الفراج": "الدوري" أكبر من تصفية الحسابات

قال: المقارنة فُهِمت بشكل خاطئ.. أتفهم انزعاج البعض لكن الربط غير أخلاقي

ردّ الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج "الدوري مع وليد" على قناة SBC السعودية على الهجوم الذي تعرّض له برنامجه بعد أن أطلق أحد الإعلاميين الرياضيين تصريحاً مثيراً للجدل خلال استضافته أول أمس بعد خسارة الهلال من فريق "فلامنجو" البرازيلي، لافتاً إلى أن المقارنة ليست المقصود منها الدوري السعودي، ودورينا يعتبر واحداً من أهم عشرين دورياً في العالم.

وتفصيلاً، قال "الفراج": بعد ردود الفعل الغاضبة التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، حدثت مقارنة بين بطولة العالم، وتم اختيار اسم رمزي لأقل بطولة في العالم، موضحاً: لكن بعض الإخوان في مواقع التواصل وبعض المشاهدين فهموها بشكل خاطئ، وقالوا أنت تقصد الدوري السعودي بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتابع "الفراج": عندما تأخذ مثالاً للأعلى، وتأخذ مثالاً للأدنى، فبالتأكيد ليس الدوري السعودي هو المقصود، مبيناً أن دورينا يعتبر واحداً من أهم عشرين دورياً في العالم.

وأضاف: هذه البطولة هي من أهّلت الهلال وحصل على كأس آسيا، وهي من ذهبت به لبطولة كأس العالم، حيث إنه كان نتاج دوري ودعم صاحب الكأس، فبالتالي كيف يكون هو المثال السيئ.

وكان "الفراج" قد أطلق تغريدة ردّاً على منتقدي البرنامج بعد الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: أتفهّم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد، لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج، مبيناً أن ‏الدوري السعودي، ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية.

وكان وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة قد وجّه بفتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في البرنامج فور انتهاء حلقة أول أمس، وبيّن أنه ستتم محاسبة مَن يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن قراراً صدر بإيقاف الإعلامي، وإحالته للتحقيق.

وليد الفراج الدوري مع وليد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إيقاف إعلامي وإحالته للتحقيق.. "الفراج": "الدوري" أكبر من تصفية الحسابات
سبق

ردّ الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج "الدوري مع وليد" على قناة SBC السعودية على الهجوم الذي تعرّض له برنامجه بعد أن أطلق أحد الإعلاميين الرياضيين تصريحاً مثيراً للجدل خلال استضافته أول أمس بعد خسارة الهلال من فريق "فلامنجو" البرازيلي، لافتاً إلى أن المقارنة ليست المقصود منها الدوري السعودي، ودورينا يعتبر واحداً من أهم عشرين دورياً في العالم.

وتفصيلاً، قال "الفراج": بعد ردود الفعل الغاضبة التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، حدثت مقارنة بين بطولة العالم، وتم اختيار اسم رمزي لأقل بطولة في العالم، موضحاً: لكن بعض الإخوان في مواقع التواصل وبعض المشاهدين فهموها بشكل خاطئ، وقالوا أنت تقصد الدوري السعودي بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتابع "الفراج": عندما تأخذ مثالاً للأعلى، وتأخذ مثالاً للأدنى، فبالتأكيد ليس الدوري السعودي هو المقصود، مبيناً أن دورينا يعتبر واحداً من أهم عشرين دورياً في العالم.

وأضاف: هذه البطولة هي من أهّلت الهلال وحصل على كأس آسيا، وهي من ذهبت به لبطولة كأس العالم، حيث إنه كان نتاج دوري ودعم صاحب الكأس، فبالتالي كيف يكون هو المثال السيئ.

وكان "الفراج" قد أطلق تغريدة ردّاً على منتقدي البرنامج بعد الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: أتفهّم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد، لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج، مبيناً أن ‏الدوري السعودي، ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية.

وكان وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة قد وجّه بفتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في البرنامج فور انتهاء حلقة أول أمس، وبيّن أنه ستتم محاسبة مَن يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن قراراً صدر بإيقاف الإعلامي، وإحالته للتحقيق.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
12:23 PM

بعد إيقاف إعلامي وإحالته للتحقيق.. "الفراج": "الدوري" أكبر من تصفية الحسابات

قال: المقارنة فُهِمت بشكل خاطئ.. أتفهم انزعاج البعض لكن الربط غير أخلاقي

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قاسم الخبراني - الرياض
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ردّ الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج "الدوري مع وليد" على قناة SBC السعودية على الهجوم الذي تعرّض له برنامجه بعد أن أطلق أحد الإعلاميين الرياضيين تصريحاً مثيراً للجدل خلال استضافته أول أمس بعد خسارة الهلال من فريق "فلامنجو" البرازيلي، لافتاً إلى أن المقارنة ليست المقصود منها الدوري السعودي، ودورينا يعتبر واحداً من أهم عشرين دورياً في العالم.

وتفصيلاً، قال "الفراج": بعد ردود الفعل الغاضبة التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، حدثت مقارنة بين بطولة العالم، وتم اختيار اسم رمزي لأقل بطولة في العالم، موضحاً: لكن بعض الإخوان في مواقع التواصل وبعض المشاهدين فهموها بشكل خاطئ، وقالوا أنت تقصد الدوري السعودي بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتابع "الفراج": عندما تأخذ مثالاً للأعلى، وتأخذ مثالاً للأدنى، فبالتأكيد ليس الدوري السعودي هو المقصود، مبيناً أن دورينا يعتبر واحداً من أهم عشرين دورياً في العالم.

وأضاف: هذه البطولة هي من أهّلت الهلال وحصل على كأس آسيا، وهي من ذهبت به لبطولة كأس العالم، حيث إنه كان نتاج دوري ودعم صاحب الكأس، فبالتالي كيف يكون هو المثال السيئ.

وكان "الفراج" قد أطلق تغريدة ردّاً على منتقدي البرنامج بعد الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: أتفهّم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد، لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج، مبيناً أن ‏الدوري السعودي، ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية.

وكان وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة قد وجّه بفتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في البرنامج فور انتهاء حلقة أول أمس، وبيّن أنه ستتم محاسبة مَن يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن قراراً صدر بإيقاف الإعلامي، وإحالته للتحقيق.

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