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"غوتيريس": حان الوقت للعودة إلى العمل بالدستور في السودان

طالب بتقديم مرتكبي العنف إلى العدالة

‬ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، أن الوقت قد حان للعودة إلى العمل بالدستور في السودان.

وأشاد "غوتيريس" عبر "تويتر" بشجاعة العديد من المتظاهرين، الذين احتجوا سلمياً ضد الإجراءات التي اتخذها الجيش.

ولفت الأمن العام إلى أن التقارير بشأن العنف مقلقة، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غوتيريس": حان الوقت للعودة إلى العمل بالدستور في السودان
سبق

‬ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، أن الوقت قد حان للعودة إلى العمل بالدستور في السودان.

وأشاد "غوتيريس" عبر "تويتر" بشجاعة العديد من المتظاهرين، الذين احتجوا سلمياً ضد الإجراءات التي اتخذها الجيش.

ولفت الأمن العام إلى أن التقارير بشأن العنف مقلقة، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
04:54 PM

"غوتيريس": حان الوقت للعودة إلى العمل بالدستور في السودان

طالب بتقديم مرتكبي العنف إلى العدالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، أن الوقت قد حان للعودة إلى العمل بالدستور في السودان.

وأشاد "غوتيريس" عبر "تويتر" بشجاعة العديد من المتظاهرين، الذين احتجوا سلمياً ضد الإجراءات التي اتخذها الجيش.

ولفت الأمن العام إلى أن التقارير بشأن العنف مقلقة، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة.

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