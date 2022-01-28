"التأمينات": ارتفاع نسبة المنشآت المسجلة في النظام 2018

بأكثر من 7% بعد أن كان 452 ألف منشأة خلال عام 2017

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد المنشآت المسجلة بعمال في نظام التأمينات الاجتماعية، ارتفع خلال عام 2018 إلى 484 ألف منشأة، بعد أن كان 452 ألف منشأة خلال عام 2017م.

وبيّن المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد آل عبدالجبار، أن عدد المنشآت المسجلة بعمال ارتفع بنسبة 7.1% عام 2018م؛ حيث سجل الربع الأول نمواً في إجمالي المنشآت؛ فيما شهد الربع الثاني انخفاضاً طفيفاً، لتعود في الربعين الثالث والرابع بتسجيل ارتفاعات متواصلة ليصل عددها الإجمالي إلى 484 ألف منشأة، وهو أعلى رقم تصل له أعداد المنشآت المسجلة بعمال في نظام التأمينات.

وأشـار "آل عبدالجبار" إلى أن المنشآت الفردية تمثل ما نسبته 90% من إجمالي عدد المنشآت، وتتركز المنشآت في المكاتب الرئيسية الثلاثة (الرياض، جدة والدمام)، بنسبة 46.6%؛ بينما توزع بقية النسب على بقية المكاتب؛ منوهاً بأن نشاط التجارة والتشييد والبناء ونشاط الصناعات التحويلية، يأتي في مقدمة الأنشطة الاقتصادية؛ حيث بلغت نسبته 75% من إجمالي عدد المنشآت.