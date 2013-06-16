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"آل الشيخ" يكلّف 5 قيادات نسائية بوزارة التعليم

على مستوى الوكلاء ومديري العموم بالوزارة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عدداً من القرارات التي تقضي بتكليف قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع هيكلة الوزارة، ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي، متمنياً لهم التوفيق.

وقد تضمن تكليف الوزير "آل الشيخ" 5 قيادات نسائية على مستوى الوكلاء ومديري العموم بوزارة التعليم، إذ كلفت بوكالة التعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، وكلفت بوكالة البرامج التعليمية الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز.

وكلفت الوزارة بوكالة الابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، وكلفت بوكالة التعليم الجامعي الأهلي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيى، وكلفت بالإدارة العامة للإيفاد بدرية عبدالرحمن الغانم.

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"آل الشيخ" يكلّف 5 قيادات نسائية بوزارة التعليم
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عدداً من القرارات التي تقضي بتكليف قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع هيكلة الوزارة، ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي، متمنياً لهم التوفيق.

وقد تضمن تكليف الوزير "آل الشيخ" 5 قيادات نسائية على مستوى الوكلاء ومديري العموم بوزارة التعليم، إذ كلفت بوكالة التعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، وكلفت بوكالة البرامج التعليمية الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز.

وكلفت الوزارة بوكالة الابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، وكلفت بوكالة التعليم الجامعي الأهلي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيى، وكلفت بالإدارة العامة للإيفاد بدرية عبدالرحمن الغانم.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
06:42 PM

"آل الشيخ" يكلّف 5 قيادات نسائية بوزارة التعليم

على مستوى الوكلاء ومديري العموم بالوزارة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
7,488

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عدداً من القرارات التي تقضي بتكليف قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع هيكلة الوزارة، ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي، متمنياً لهم التوفيق.

وقد تضمن تكليف الوزير "آل الشيخ" 5 قيادات نسائية على مستوى الوكلاء ومديري العموم بوزارة التعليم، إذ كلفت بوكالة التعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، وكلفت بوكالة البرامج التعليمية الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز.

وكلفت الوزارة بوكالة الابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، وكلفت بوكالة التعليم الجامعي الأهلي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيى، وكلفت بالإدارة العامة للإيفاد بدرية عبدالرحمن الغانم.

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