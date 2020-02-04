بالفيديو.. الضباب يخيّم على أجواء الباحة

انتشار الدوريات في تقاطعات الطرق

تشهد مدينة الباحة موجة ضباب كثيفة، حدّت من الرؤية الأفقية إلى مسافات قريبة جداً.

ورصدت عدسة "سبق"، اليوم، كثافة الضباب، كما شوهد بعض قائدي المركبات وقد توقفوا عن السير جانب الطريق؛ فيما استخدم آخرون "الفلاشر" للتنبيه بأخذ الحيطة والحذر.

بدورها، انتشرت دوريات المرور المتحركة والثابتة في النقاط والتقاطعات مستخدمة الأضواء التحذيرية.