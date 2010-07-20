النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي.. بين أداء المناسك وتحقيق التكافل الاجتماعي

خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرة امتدت لـ40 عاماً

جسّد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" جوانب من أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام، ضمن ممارسة شعائرهم الدينية، وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي حضّ عليه الدين الإسلامي، وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ النسك التي امتدت لـ40 عاماً، وظّف خلالها التقنية الرقمية والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون خدمة ضيوف الرحمن؛ بهدف التسهيل ورفع المشقة عنهم لينعموا بتأدية فريضة الحج والمناسك بكل يسر وسهولة في مناخٍ من الراحة والاستقرار.

وحقق المشروع الذي أسس عام 1403هـ/ 1983م؛ نسب أداء مرتفعة في تنفيذ نسك الهدي نيابة عن الحجاج، إضافة لتنفيذ الأضحية والفدية والصدقة والعقيقة لمن يرغب من عموم المسلمين، وتوزيع اللحوم على المستحقين في مختلف أنحاء العالم؛ حيث يشرف على أعماله لجنة إشرافية تحت مسمى "لجنة الافادة من الهدي والاضاحي"، والتي تتكون من 10 جهات حكومية في المملكة؛ ذات العلاقة المباشرة بأعمال المشروع والمكونة من وزارة الداخلية، والمالية، والعدل، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والحج والعمرة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأمانة العاصمة المقدسة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

كما حقق مشروع "أضاحي" بالدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، في التسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، طفرة كبيرة في انجاز أعماله، عبر إنشاء 8 مجازر على مستوى متطور من التجهيزات؛ 7 مجازر للأغنام، ومجزرة واحدة للجمال والأبقار التي تتربع على مساحة تقرب من مليون متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية لمليون ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار.

فيما يقوم المشروع بتوزيع اللحوم على المستحقين من فقراء الحرم خلال موسم الحج، وتستمر عمليات التوزيع لتشمل جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، فيما يتم في المواسم الاعتيادية نقل الفائض ليشمل 27 دولة عقب استكمال كل الإجراءات بالتنسيق مع الدول المستفيدة، كما يواصل عمله على مدار العام، وعدم اقتصاره على موسم الحج، وذلك بتمكين المستفيدين من شراء الصدقات والعقيقة والفدية، محدداً المشروع منافذ شراء سندات النسك من المنصة الإلكترونية على الموقع www.adahi.org.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي.. بين أداء المناسك وتحقيق التكافل الاجتماعي
سبق

جسّد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" جوانب من أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام، ضمن ممارسة شعائرهم الدينية، وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي حضّ عليه الدين الإسلامي، وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ النسك التي امتدت لـ40 عاماً، وظّف خلالها التقنية الرقمية والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون خدمة ضيوف الرحمن؛ بهدف التسهيل ورفع المشقة عنهم لينعموا بتأدية فريضة الحج والمناسك بكل يسر وسهولة في مناخٍ من الراحة والاستقرار.

وحقق المشروع الذي أسس عام 1403هـ/ 1983م؛ نسب أداء مرتفعة في تنفيذ نسك الهدي نيابة عن الحجاج، إضافة لتنفيذ الأضحية والفدية والصدقة والعقيقة لمن يرغب من عموم المسلمين، وتوزيع اللحوم على المستحقين في مختلف أنحاء العالم؛ حيث يشرف على أعماله لجنة إشرافية تحت مسمى "لجنة الافادة من الهدي والاضاحي"، والتي تتكون من 10 جهات حكومية في المملكة؛ ذات العلاقة المباشرة بأعمال المشروع والمكونة من وزارة الداخلية، والمالية، والعدل، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والحج والعمرة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأمانة العاصمة المقدسة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

كما حقق مشروع "أضاحي" بالدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، في التسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، طفرة كبيرة في انجاز أعماله، عبر إنشاء 8 مجازر على مستوى متطور من التجهيزات؛ 7 مجازر للأغنام، ومجزرة واحدة للجمال والأبقار التي تتربع على مساحة تقرب من مليون متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية لمليون ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار.

فيما يقوم المشروع بتوزيع اللحوم على المستحقين من فقراء الحرم خلال موسم الحج، وتستمر عمليات التوزيع لتشمل جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، فيما يتم في المواسم الاعتيادية نقل الفائض ليشمل 27 دولة عقب استكمال كل الإجراءات بالتنسيق مع الدول المستفيدة، كما يواصل عمله على مدار العام، وعدم اقتصاره على موسم الحج، وذلك بتمكين المستفيدين من شراء الصدقات والعقيقة والفدية، محدداً المشروع منافذ شراء سندات النسك من المنصة الإلكترونية على الموقع www.adahi.org.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
04:09 PM

مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي.. بين أداء المناسك وتحقيق التكافل الاجتماعي

خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرة امتدت لـ40 عاماً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
284

جسّد مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" جوانب من أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام، ضمن ممارسة شعائرهم الدينية، وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي حضّ عليه الدين الإسلامي، وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ النسك التي امتدت لـ40 عاماً، وظّف خلالها التقنية الرقمية والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون خدمة ضيوف الرحمن؛ بهدف التسهيل ورفع المشقة عنهم لينعموا بتأدية فريضة الحج والمناسك بكل يسر وسهولة في مناخٍ من الراحة والاستقرار.

وحقق المشروع الذي أسس عام 1403هـ/ 1983م؛ نسب أداء مرتفعة في تنفيذ نسك الهدي نيابة عن الحجاج، إضافة لتنفيذ الأضحية والفدية والصدقة والعقيقة لمن يرغب من عموم المسلمين، وتوزيع اللحوم على المستحقين في مختلف أنحاء العالم؛ حيث يشرف على أعماله لجنة إشرافية تحت مسمى "لجنة الافادة من الهدي والاضاحي"، والتي تتكون من 10 جهات حكومية في المملكة؛ ذات العلاقة المباشرة بأعمال المشروع والمكونة من وزارة الداخلية، والمالية، والعدل، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والحج والعمرة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأمانة العاصمة المقدسة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

كما حقق مشروع "أضاحي" بالدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، في التسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، طفرة كبيرة في انجاز أعماله، عبر إنشاء 8 مجازر على مستوى متطور من التجهيزات؛ 7 مجازر للأغنام، ومجزرة واحدة للجمال والأبقار التي تتربع على مساحة تقرب من مليون متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية لمليون ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار.

فيما يقوم المشروع بتوزيع اللحوم على المستحقين من فقراء الحرم خلال موسم الحج، وتستمر عمليات التوزيع لتشمل جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، فيما يتم في المواسم الاعتيادية نقل الفائض ليشمل 27 دولة عقب استكمال كل الإجراءات بالتنسيق مع الدول المستفيدة، كما يواصل عمله على مدار العام، وعدم اقتصاره على موسم الحج، وذلك بتمكين المستفيدين من شراء الصدقات والعقيقة والفدية، محدداً المشروع منافذ شراء سندات النسك من المنصة الإلكترونية على الموقع www.adahi.org.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,107
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,440
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,908

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة