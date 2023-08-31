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أخضر الناشئين يواجه منتخب البوسنة والهرسك ودياً

ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا ،غدًا الأربعاء، أولى مبارياته التجريبية، ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب البوسنة والهرسك، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت سلوفينيا (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة).

ميدانيًا: أدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الثلاثاء، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الرابع ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الناشئين يواجه منتخب البوسنة والهرسك ودياً
سبق

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا ،غدًا الأربعاء، أولى مبارياته التجريبية، ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب البوسنة والهرسك، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت سلوفينيا (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة).

ميدانيًا: أدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الثلاثاء، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الرابع ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
09:48 PM

أخضر الناشئين يواجه منتخب البوسنة والهرسك ودياً

ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا ،غدًا الأربعاء، أولى مبارياته التجريبية، ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب البوسنة والهرسك، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت سلوفينيا (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة).

ميدانيًا: أدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الثلاثاء، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الرابع ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

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