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"بلدية ينبع" تغلق 6 منشآت لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والوقائية

تأتي الحملات ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا

أغلقت بلدية محافظة ينبع ثلاثة منشآت غذائية أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ وذلك لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى إغلاق ورشة داخل حي سكني وسكن عمال دون بيانات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل، أسفرت الحملة عن إغلاق منشأتَين غذائيتَين لوجود مستودع غير مرخص، يتم فيه التحضير وتخزين المواد الغذائية بدرجة حرارة مرتفعة، وعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية.

وتأتي تلك الحملات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد، والحد من أخطار انتشاره.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية ينبع" تغلق 6 منشآت لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والوقائية
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع ثلاثة منشآت غذائية أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ وذلك لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى إغلاق ورشة داخل حي سكني وسكن عمال دون بيانات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل، أسفرت الحملة عن إغلاق منشأتَين غذائيتَين لوجود مستودع غير مرخص، يتم فيه التحضير وتخزين المواد الغذائية بدرجة حرارة مرتفعة، وعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية.

وتأتي تلك الحملات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد، والحد من أخطار انتشاره.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
08:30 PM

"بلدية ينبع" تغلق 6 منشآت لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والوقائية

تأتي الحملات ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع ثلاثة منشآت غذائية أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ وذلك لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى إغلاق ورشة داخل حي سكني وسكن عمال دون بيانات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل، أسفرت الحملة عن إغلاق منشأتَين غذائيتَين لوجود مستودع غير مرخص، يتم فيه التحضير وتخزين المواد الغذائية بدرجة حرارة مرتفعة، وعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية.

وتأتي تلك الحملات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد، والحد من أخطار انتشاره.

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