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"الاتصالات" تدعو لتقديم المرئيات بشأن عقد مزاد الطيف الترددي 2021

التحرك يأتي في إطار مواكبة التحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي

‬دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مزاد الطيف الترددي الذي تعتزم الهيئة عقده في الربع الرابع من العام الحالي 2021م.

وتعتزم الهيئة من خلال هذا المزاد إلى طرح ترددات إضافية في النطاقات 600 و700 و2100 و3800 ميجاهرتز ، وطرح ترددات في النطاق 400 ميجاهرتز لتقديم الخدمات عريضة النطاق والتطبيقات الصناعية لإنترنت الأشياء للجهات المدنية والخاصة في المملكة، وذلك تنفيذًا لخطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023.

وتهدف هذه الوثيقة إلى استطلاع المرئيات حول النطاقات التي ستطرح في المزاد وعناصر تصميم المزاد المختلفة بما فيها الخدمات والتقنيات الراديوية الرقمية المقترح تقديمها باستخدام هذه النطاقات، ومتطلبات ونموذج تقديم خدمات الاتصالات المتخصصة عريضة النطاق للجهات المدنية.

وذكرت الهيئة أن طرح الترددات الإضافية في هذا المزاد يأتي مواكبةً للتحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي، ويتماشى مع الجهود المبذولة لتمكين التحول الرقمي في المملكة، وتبني التقنيات الناشئة وتقنيات إنترنت الأشياء والجيل الخامس والجيل الحديث من الأقمار الصناعية، من خلال توفير البيئة الملائمة لهذه التقنيات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات مختلف القطاعات عبر شبكات الاتصالات المتخصصة.

ودعت جميع الجهات المهتمة محلياً ودولياً للإفادة بمرئياتها حيال الوثيقة، بما في ذلك مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومزودي التقنية والمستثمرين في التقنيات اللاسلكية المختلفة، بالإضافة للجهات الصناعية والجهات المستخدمة للطيف كافة، وستستقبل المرئيات حتى تاريخ 8 يوليو 2021م.

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"الاتصالات" تدعو لتقديم المرئيات بشأن عقد مزاد الطيف الترددي 2021
سبق

‬دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مزاد الطيف الترددي الذي تعتزم الهيئة عقده في الربع الرابع من العام الحالي 2021م.

وتعتزم الهيئة من خلال هذا المزاد إلى طرح ترددات إضافية في النطاقات 600 و700 و2100 و3800 ميجاهرتز ، وطرح ترددات في النطاق 400 ميجاهرتز لتقديم الخدمات عريضة النطاق والتطبيقات الصناعية لإنترنت الأشياء للجهات المدنية والخاصة في المملكة، وذلك تنفيذًا لخطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023.

وتهدف هذه الوثيقة إلى استطلاع المرئيات حول النطاقات التي ستطرح في المزاد وعناصر تصميم المزاد المختلفة بما فيها الخدمات والتقنيات الراديوية الرقمية المقترح تقديمها باستخدام هذه النطاقات، ومتطلبات ونموذج تقديم خدمات الاتصالات المتخصصة عريضة النطاق للجهات المدنية.

وذكرت الهيئة أن طرح الترددات الإضافية في هذا المزاد يأتي مواكبةً للتحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي، ويتماشى مع الجهود المبذولة لتمكين التحول الرقمي في المملكة، وتبني التقنيات الناشئة وتقنيات إنترنت الأشياء والجيل الخامس والجيل الحديث من الأقمار الصناعية، من خلال توفير البيئة الملائمة لهذه التقنيات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات مختلف القطاعات عبر شبكات الاتصالات المتخصصة.

ودعت جميع الجهات المهتمة محلياً ودولياً للإفادة بمرئياتها حيال الوثيقة، بما في ذلك مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومزودي التقنية والمستثمرين في التقنيات اللاسلكية المختلفة، بالإضافة للجهات الصناعية والجهات المستخدمة للطيف كافة، وستستقبل المرئيات حتى تاريخ 8 يوليو 2021م.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
04:55 PM

"الاتصالات" تدعو لتقديم المرئيات بشأن عقد مزاد الطيف الترددي 2021

التحرك يأتي في إطار مواكبة التحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول مزاد الطيف الترددي الذي تعتزم الهيئة عقده في الربع الرابع من العام الحالي 2021م.

وتعتزم الهيئة من خلال هذا المزاد إلى طرح ترددات إضافية في النطاقات 600 و700 و2100 و3800 ميجاهرتز ، وطرح ترددات في النطاق 400 ميجاهرتز لتقديم الخدمات عريضة النطاق والتطبيقات الصناعية لإنترنت الأشياء للجهات المدنية والخاصة في المملكة، وذلك تنفيذًا لخطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023.

وتهدف هذه الوثيقة إلى استطلاع المرئيات حول النطاقات التي ستطرح في المزاد وعناصر تصميم المزاد المختلفة بما فيها الخدمات والتقنيات الراديوية الرقمية المقترح تقديمها باستخدام هذه النطاقات، ومتطلبات ونموذج تقديم خدمات الاتصالات المتخصصة عريضة النطاق للجهات المدنية.

وذكرت الهيئة أن طرح الترددات الإضافية في هذا المزاد يأتي مواكبةً للتحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي، ويتماشى مع الجهود المبذولة لتمكين التحول الرقمي في المملكة، وتبني التقنيات الناشئة وتقنيات إنترنت الأشياء والجيل الخامس والجيل الحديث من الأقمار الصناعية، من خلال توفير البيئة الملائمة لهذه التقنيات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات مختلف القطاعات عبر شبكات الاتصالات المتخصصة.

ودعت جميع الجهات المهتمة محلياً ودولياً للإفادة بمرئياتها حيال الوثيقة، بما في ذلك مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومزودي التقنية والمستثمرين في التقنيات اللاسلكية المختلفة، بالإضافة للجهات الصناعية والجهات المستخدمة للطيف كافة، وستستقبل المرئيات حتى تاريخ 8 يوليو 2021م.

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