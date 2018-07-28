الأخضر "السعودي" في مباراة للتاريخ.. أمام "البرازيل"

في المنعطف الأخير لمحطة "طوكيو 2020"

تترقب الجماهير السعودية، غدًا الأربعاء، مباراة منتخبها الأولمبي الأخيرة في أولمبياد طوكيو 2020 أمام نجوم المنتخب البرازيلي.

المباراة ستُقام في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت الرياض.

الأخضر الأولمبي لم يحقق أي فوز أو تعادل له حتى الآن خلال مشاركاته في دورات الألعاب الأولمبية المختلفة.

وستكون مباراة المنتخب السعودي ضد البرازيل، مواجهة للتاريخ حال نجح لاعبو الأخضر في تحقيق أي نتيجة إيجابية.

يذكر أن المنتخب السعودي قد خسر في أولى مبارياته في الأولمبياد من كوت ديفوار بهدفين لهدف.

وفي المباراة الثانية تألّق لاعبو الأخضر ونجحوا في إحراج المنتخب الألماني، لكنه في النهاية خسر بثلاثة أهدافٍ لهدفين وودع الألعاب الأولمبية الصيفية مبكرًا.