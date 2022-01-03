النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1746 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إنفاذ" يشرف على 3 فرص عقارية نوعية بالرياض

من العقارات القيّمة والمميّزة وذات المواقع الإستراتيجية

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، مزاد الراقي الحضوري الذي يقام تحت إشرافه على 3 فرصٍ عقارية كبرى في مدينة الرياض، وذلك يوم الإثنين الموافق 10 من شهر يناير 2022م.

ويعرض المزاد أكثر من 3 فرص استثمارية متنوعة من العقارات القيّمة والمميزة وذات المواقع الإستراتيجية، بمساحات كبرى تقدّر بأكثر من 20 ألف متر مربع.

وتتمثل المزادات في نصف رأس بلك عبارة عن مجمع لصالات عرض ميزانين ومكاتب على الدائري الشمالي بحي النخيل، ورأس بلك لفلل سكنية فاخرة بحي الازدهار، ورأس بلك لمبنى تجاري يحوي مركزًا للصيانة وصالات عرض بحي العروبة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات وإعلانات وكيل البيع من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إنفاذ" يشرف على 3 فرص عقارية نوعية بالرياض
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، مزاد الراقي الحضوري الذي يقام تحت إشرافه على 3 فرصٍ عقارية كبرى في مدينة الرياض، وذلك يوم الإثنين الموافق 10 من شهر يناير 2022م.

ويعرض المزاد أكثر من 3 فرص استثمارية متنوعة من العقارات القيّمة والمميزة وذات المواقع الإستراتيجية، بمساحات كبرى تقدّر بأكثر من 20 ألف متر مربع.

وتتمثل المزادات في نصف رأس بلك عبارة عن مجمع لصالات عرض ميزانين ومكاتب على الدائري الشمالي بحي النخيل، ورأس بلك لفلل سكنية فاخرة بحي الازدهار، ورأس بلك لمبنى تجاري يحوي مركزًا للصيانة وصالات عرض بحي العروبة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات وإعلانات وكيل البيع من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
11:02 AM

"إنفاذ" يشرف على 3 فرص عقارية نوعية بالرياض

من العقارات القيّمة والمميّزة وذات المواقع الإستراتيجية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
838

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، مزاد الراقي الحضوري الذي يقام تحت إشرافه على 3 فرصٍ عقارية كبرى في مدينة الرياض، وذلك يوم الإثنين الموافق 10 من شهر يناير 2022م.

ويعرض المزاد أكثر من 3 فرص استثمارية متنوعة من العقارات القيّمة والمميزة وذات المواقع الإستراتيجية، بمساحات كبرى تقدّر بأكثر من 20 ألف متر مربع.

وتتمثل المزادات في نصف رأس بلك عبارة عن مجمع لصالات عرض ميزانين ومكاتب على الدائري الشمالي بحي النخيل، ورأس بلك لفلل سكنية فاخرة بحي الازدهار، ورأس بلك لمبنى تجاري يحوي مركزًا للصيانة وصالات عرض بحي العروبة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات وإعلانات وكيل البيع من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,149
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,179
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,570

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة