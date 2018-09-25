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شرطة مكة تطيح بمقيم مصري تحرش بالنساء في جدة

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأحالته إلى فرع النيابة

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك.

وقال المتحدث: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة جدة النيابة العامة التحرش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة تطيح بمقيم مصري تحرش بالنساء في جدة
سبق

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك.

وقال المتحدث: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
05:14 PM
اخر تعديل
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
07:22 PM

شرطة مكة تطيح بمقيم مصري تحرش بالنساء في جدة

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية.. وأحالته إلى فرع النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
8
4,366

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك.

وقال المتحدث: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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