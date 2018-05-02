بالفيديو.. في حادثة مثيرة سمكة مقلية تعود إلى الحياة

قفزت من الطبق من أمام زبائن بمطعم صيني

فاجأت سمكة مطهوة، قُدمت على طبق لزبائن داخل مطعم صيني، الجميع بالعودة إلى الحياة، والقفز من الطبق؛ وهو ما تسبب بصدمة وذعر للزبائن.

ووفقًا لمقطع الفيديو، فقد ظهرت السمكة المطهوة ببصل الربيع وصلصة الصويا وهي تقفز من طاولة بأحد المطاعم الصينية، وسط ذهول المجموعة التي كانت تمني النفس بوجبة شهية.

وتوقفت المجموعة عن تناول الطعام، وبقي بعضهم بعيدًا عن الطاولة بسبب صدمتهم من "السمكة الزومبي".

وتم تحميل مقطع الفيديو الذي يُعتقد أنه تم تصويره في مدينة صينية مطلع مايو بكثرة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



