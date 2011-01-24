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"الحميدان" يُسلم طلاب وطالبات جامعة جدة أجهزة حاسب آلي و"تاب"

تفاعلاً مع حملة ملتقى مكة المكرمة الثقافي "تعلم عن بعد"

سلّم رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، رئيس مجلس نظارة أوقاف الجامعة، في مكتبه، اليوم، عددًا من أجهزة الحاسب الآلي والتاب، لعدد من الطلاب والطالبات المستفيدين من هذه المبادرة.

جاء ذلك، بحضور وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبيد آل مظف، ضمن مبادرة أوقاف جامعة جدة "تعلم عن بعد في جامعة جدة"، التي انطلقت تفاعلاً مع حملة ملتقى مكة المكرمة الثقافي "تعلم عن بعد".

وقال المدير التنفيذي للوقف العلمي والطبي بجامعة جدة، الدكتور أحمد بن هلال الشيخ، إن مبادرة أوقاف جامعة جدة، استجابة وتفاعلاً مع مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، التي تم إطلاقها، تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".

وكما تأتي استشعارًا من دور الجامعة تجاه أبنائها الطلاب وحرصها على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، وتوجيهات وزارة التعليم، للاستمرار في تطبيق التعليم عن بعد، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ .

يذكر أن مبادرة أوقاف جامعة جدة، تهدف إلى تأمين أجهزة حاسب آلي وشرائح الإنترنت لقادة المستقبل من طلاب وطالبات جامعة جدة، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود في محافظات ومراكز جدة، لتمكينهم من مواكبة زملائهم ومواصلة التعليم عن بعد، كما سبق لرئيس جامعة جدة، أن قدم مئة ألف ريال كدعم للمبادرة.

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"الحميدان" يُسلم طلاب وطالبات جامعة جدة أجهزة حاسب آلي و"تاب"
سبق

سلّم رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، رئيس مجلس نظارة أوقاف الجامعة، في مكتبه، اليوم، عددًا من أجهزة الحاسب الآلي والتاب، لعدد من الطلاب والطالبات المستفيدين من هذه المبادرة.

جاء ذلك، بحضور وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبيد آل مظف، ضمن مبادرة أوقاف جامعة جدة "تعلم عن بعد في جامعة جدة"، التي انطلقت تفاعلاً مع حملة ملتقى مكة المكرمة الثقافي "تعلم عن بعد".

وقال المدير التنفيذي للوقف العلمي والطبي بجامعة جدة، الدكتور أحمد بن هلال الشيخ، إن مبادرة أوقاف جامعة جدة، استجابة وتفاعلاً مع مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، التي تم إطلاقها، تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".

وكما تأتي استشعارًا من دور الجامعة تجاه أبنائها الطلاب وحرصها على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، وتوجيهات وزارة التعليم، للاستمرار في تطبيق التعليم عن بعد، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ .

يذكر أن مبادرة أوقاف جامعة جدة، تهدف إلى تأمين أجهزة حاسب آلي وشرائح الإنترنت لقادة المستقبل من طلاب وطالبات جامعة جدة، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود في محافظات ومراكز جدة، لتمكينهم من مواكبة زملائهم ومواصلة التعليم عن بعد، كما سبق لرئيس جامعة جدة، أن قدم مئة ألف ريال كدعم للمبادرة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
07:29 PM

"الحميدان" يُسلم طلاب وطالبات جامعة جدة أجهزة حاسب آلي و"تاب"

تفاعلاً مع حملة ملتقى مكة المكرمة الثقافي "تعلم عن بعد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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سلّم رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، رئيس مجلس نظارة أوقاف الجامعة، في مكتبه، اليوم، عددًا من أجهزة الحاسب الآلي والتاب، لعدد من الطلاب والطالبات المستفيدين من هذه المبادرة.

جاء ذلك، بحضور وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور عبيد آل مظف، ضمن مبادرة أوقاف جامعة جدة "تعلم عن بعد في جامعة جدة"، التي انطلقت تفاعلاً مع حملة ملتقى مكة المكرمة الثقافي "تعلم عن بعد".

وقال المدير التنفيذي للوقف العلمي والطبي بجامعة جدة، الدكتور أحمد بن هلال الشيخ، إن مبادرة أوقاف جامعة جدة، استجابة وتفاعلاً مع مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، التي تم إطلاقها، تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".

وكما تأتي استشعارًا من دور الجامعة تجاه أبنائها الطلاب وحرصها على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، وتوجيهات وزارة التعليم، للاستمرار في تطبيق التعليم عن بعد، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ .

يذكر أن مبادرة أوقاف جامعة جدة، تهدف إلى تأمين أجهزة حاسب آلي وشرائح الإنترنت لقادة المستقبل من طلاب وطالبات جامعة جدة، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود في محافظات ومراكز جدة، لتمكينهم من مواكبة زملائهم ومواصلة التعليم عن بعد، كما سبق لرئيس جامعة جدة، أن قدم مئة ألف ريال كدعم للمبادرة.

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