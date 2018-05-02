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25 طبيبًا يصلون مأرب لإجراء جراحات نوعية للمرضى اليمنيين

بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة وبالتعاون مع "نلبي النداء"

وصل أمس فريق طبي متخصص يضم 25 طبيبًا استشاريًّا وأخصائيًّا وفنيًّا وإداريًّا في تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام والعمود الفقري وجراحة الفك والوجهين وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة التجميل والتخدير؛ بتمويل ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويتولى هؤلاء الأطباء، بالتعاون مع مبادرة "نلبي النداء"، تقديم الخدمات الطبية وإجراء الكشف والعلاجات والعمليات في مستشفى هيئة مأرب ومستشفى كرى العام بمحافظة مأرب.

وقام المركز، في وقت سابق، بتوفير المستلزمات الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية لتهيئة البنية التحتية للقطاع الصحي لإجراء العمليات النوعية التخصصية داخل اليمن.

ويأتي المشروع امتدادًا للبرامج الطبية التي يمولها ويتابعها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين، لتقديم الخدمات الصحية لليمنيين كافة دون استثناء، ويحرص المركز على أن تشمل برامجه الصحية جميع الأنشطة والتخصصات وفق الاحتياج الفعلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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25 طبيبًا يصلون مأرب لإجراء جراحات نوعية للمرضى اليمنيين
سبق

وصل أمس فريق طبي متخصص يضم 25 طبيبًا استشاريًّا وأخصائيًّا وفنيًّا وإداريًّا في تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام والعمود الفقري وجراحة الفك والوجهين وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة التجميل والتخدير؛ بتمويل ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويتولى هؤلاء الأطباء، بالتعاون مع مبادرة "نلبي النداء"، تقديم الخدمات الطبية وإجراء الكشف والعلاجات والعمليات في مستشفى هيئة مأرب ومستشفى كرى العام بمحافظة مأرب.

وقام المركز، في وقت سابق، بتوفير المستلزمات الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية لتهيئة البنية التحتية للقطاع الصحي لإجراء العمليات النوعية التخصصية داخل اليمن.

ويأتي المشروع امتدادًا للبرامج الطبية التي يمولها ويتابعها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين، لتقديم الخدمات الصحية لليمنيين كافة دون استثناء، ويحرص المركز على أن تشمل برامجه الصحية جميع الأنشطة والتخصصات وفق الاحتياج الفعلي.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
06:20 PM

25 طبيبًا يصلون مأرب لإجراء جراحات نوعية للمرضى اليمنيين

بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة وبالتعاون مع "نلبي النداء"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصل أمس فريق طبي متخصص يضم 25 طبيبًا استشاريًّا وأخصائيًّا وفنيًّا وإداريًّا في تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام والعمود الفقري وجراحة الفك والوجهين وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة التجميل والتخدير؛ بتمويل ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويتولى هؤلاء الأطباء، بالتعاون مع مبادرة "نلبي النداء"، تقديم الخدمات الطبية وإجراء الكشف والعلاجات والعمليات في مستشفى هيئة مأرب ومستشفى كرى العام بمحافظة مأرب.

وقام المركز، في وقت سابق، بتوفير المستلزمات الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية لتهيئة البنية التحتية للقطاع الصحي لإجراء العمليات النوعية التخصصية داخل اليمن.

ويأتي المشروع امتدادًا للبرامج الطبية التي يمولها ويتابعها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين، لتقديم الخدمات الصحية لليمنيين كافة دون استثناء، ويحرص المركز على أن تشمل برامجه الصحية جميع الأنشطة والتخصصات وفق الاحتياج الفعلي.

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