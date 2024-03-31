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حمد القاضي يوضح دلالات إنشاء مجمع الملك سلمان اللغوي وتطوير المكتبات العامة

قال خلال MBC في أسبوع: الثقافة مرتبطة عضوياً بتعزيز الهوية الوطنية

كشف عضو مجلس الشورى السابق الأديب حمد القاضي، عن أبعاد مفهوم الثقافة باستراتيجيتها الجديدة، مبيناً أن الثقافة مرتبطة عضوياً بتعزيز الهوية الوطنية بمكوناتها من دين ولغة وقيم، فضلاً عن رسالتها بزرع ثقافة التسامح ونشر السلم الاجتماعي بين أطياف المجتمع.

جاء ذلك بحديثه ظهر اليوم الجمعة لبرنامج "MBC في أسبوع"، حيث قال: خطة الثقافة بمختلف منتجاتها الثقافية والإبداعية والتشكيلية ستغير الصورة النمطية لدى البعض حول مفهوم أن وطننا وطن نفط ومنجز معماري فقط مع أنه وطن حضارة عريقة وثقافة متماهية مع العصر وأن المثقف السعودي لا يستهلك ثقافة الآخر فقط بل يضيف إليها ويشارك فيها.

وتحدث القاضي عن معطيات المبادرات بالاستراتيجية على الوطن وثقافته التي وردت بالخطة الثقافية الجديدة، وقال: من أهمها مجمع الملك سلمان اللغوي، الذي كان حلماً يراود النخب والغيورين على "العربية" ونتوق أن يسهم هذا المجمع بالحفاظ على أهم رموز هويتنا.

وأضاف: مجمع الملك سلمان سيكون له دوره الكبير لكونه سيقوم على أرض وطن هو متنزّل القرآن وموئل الضاد ليضحى المجمع حارساً أميناً للضاد في ظل تحديات العولمة وزحف ثقافة الآخر بالألفية الثالثة.

وبيّن الأديب حمد القاضي دلالات أحد أهم مبادرات الرؤية، وهي تطوير المكتبات العامة المنتشرة بكل المحافظات، "84" مكتبة بالمملكة، لتنعتق من كونها مخازن كتب فقط لتصبح مشاعل تنوير ومراكز ثقافية تبثّ الحراك بمفاصل الوطن، وتجعل كل أبنائه ومثقفيه يشاركون بالمناشط الثقافية والإبداعية والمسرحية، عطاء وإنتاجاً راقياً أو حضوراً وتفاعلاً مع معطياتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حمد القاضي يوضح دلالات إنشاء مجمع الملك سلمان اللغوي وتطوير المكتبات العامة
سبق

كشف عضو مجلس الشورى السابق الأديب حمد القاضي، عن أبعاد مفهوم الثقافة باستراتيجيتها الجديدة، مبيناً أن الثقافة مرتبطة عضوياً بتعزيز الهوية الوطنية بمكوناتها من دين ولغة وقيم، فضلاً عن رسالتها بزرع ثقافة التسامح ونشر السلم الاجتماعي بين أطياف المجتمع.

جاء ذلك بحديثه ظهر اليوم الجمعة لبرنامج "MBC في أسبوع"، حيث قال: خطة الثقافة بمختلف منتجاتها الثقافية والإبداعية والتشكيلية ستغير الصورة النمطية لدى البعض حول مفهوم أن وطننا وطن نفط ومنجز معماري فقط مع أنه وطن حضارة عريقة وثقافة متماهية مع العصر وأن المثقف السعودي لا يستهلك ثقافة الآخر فقط بل يضيف إليها ويشارك فيها.

وتحدث القاضي عن معطيات المبادرات بالاستراتيجية على الوطن وثقافته التي وردت بالخطة الثقافية الجديدة، وقال: من أهمها مجمع الملك سلمان اللغوي، الذي كان حلماً يراود النخب والغيورين على "العربية" ونتوق أن يسهم هذا المجمع بالحفاظ على أهم رموز هويتنا.

وأضاف: مجمع الملك سلمان سيكون له دوره الكبير لكونه سيقوم على أرض وطن هو متنزّل القرآن وموئل الضاد ليضحى المجمع حارساً أميناً للضاد في ظل تحديات العولمة وزحف ثقافة الآخر بالألفية الثالثة.

وبيّن الأديب حمد القاضي دلالات أحد أهم مبادرات الرؤية، وهي تطوير المكتبات العامة المنتشرة بكل المحافظات، "84" مكتبة بالمملكة، لتنعتق من كونها مخازن كتب فقط لتصبح مشاعل تنوير ومراكز ثقافية تبثّ الحراك بمفاصل الوطن، وتجعل كل أبنائه ومثقفيه يشاركون بالمناشط الثقافية والإبداعية والمسرحية، عطاء وإنتاجاً راقياً أو حضوراً وتفاعلاً مع معطياتها.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
10:09 PM

حمد القاضي يوضح دلالات إنشاء مجمع الملك سلمان اللغوي وتطوير المكتبات العامة

قال خلال MBC في أسبوع: الثقافة مرتبطة عضوياً بتعزيز الهوية الوطنية

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أحمد البراهيم - الرياض
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كشف عضو مجلس الشورى السابق الأديب حمد القاضي، عن أبعاد مفهوم الثقافة باستراتيجيتها الجديدة، مبيناً أن الثقافة مرتبطة عضوياً بتعزيز الهوية الوطنية بمكوناتها من دين ولغة وقيم، فضلاً عن رسالتها بزرع ثقافة التسامح ونشر السلم الاجتماعي بين أطياف المجتمع.

جاء ذلك بحديثه ظهر اليوم الجمعة لبرنامج "MBC في أسبوع"، حيث قال: خطة الثقافة بمختلف منتجاتها الثقافية والإبداعية والتشكيلية ستغير الصورة النمطية لدى البعض حول مفهوم أن وطننا وطن نفط ومنجز معماري فقط مع أنه وطن حضارة عريقة وثقافة متماهية مع العصر وأن المثقف السعودي لا يستهلك ثقافة الآخر فقط بل يضيف إليها ويشارك فيها.

وتحدث القاضي عن معطيات المبادرات بالاستراتيجية على الوطن وثقافته التي وردت بالخطة الثقافية الجديدة، وقال: من أهمها مجمع الملك سلمان اللغوي، الذي كان حلماً يراود النخب والغيورين على "العربية" ونتوق أن يسهم هذا المجمع بالحفاظ على أهم رموز هويتنا.

وأضاف: مجمع الملك سلمان سيكون له دوره الكبير لكونه سيقوم على أرض وطن هو متنزّل القرآن وموئل الضاد ليضحى المجمع حارساً أميناً للضاد في ظل تحديات العولمة وزحف ثقافة الآخر بالألفية الثالثة.

وبيّن الأديب حمد القاضي دلالات أحد أهم مبادرات الرؤية، وهي تطوير المكتبات العامة المنتشرة بكل المحافظات، "84" مكتبة بالمملكة، لتنعتق من كونها مخازن كتب فقط لتصبح مشاعل تنوير ومراكز ثقافية تبثّ الحراك بمفاصل الوطن، وتجعل كل أبنائه ومثقفيه يشاركون بالمناشط الثقافية والإبداعية والمسرحية، عطاء وإنتاجاً راقياً أو حضوراً وتفاعلاً مع معطياتها.

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