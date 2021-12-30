خذوا الحيطة أثناء القيادة.. تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بالجوف

عبر تنويه لـ"قوات أمن الطرق".. ضباب يَحُد من مدى الرؤية الأفقية

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في كل من: (أبو عجرم، القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل).

ونوّهت -عبر حسابها على "تويتر"- بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- حالة ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت: "نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع".