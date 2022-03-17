"الفيروس الصيني".. بكين تُعرب عن "سخطها" من تغريدة ترامب
المصطلح المستخدم أثار غضب بكين وموجة من الردود منذ الأمس
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الثلاثاء، عن "سخطها" مما جاء في إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وصف كوفيد-19 بـ"الفيروس الصيني" يوم أمس وفق "رويترز".
وكان ترامب يؤكد في التغريدة أن الولايات المتحدة ستدعم قطاعاتها الصناعية لمواجهة "الفيروس الصيني"، إضافة إلى الخطوط الجوية، وأثار المصطلح المستخدم "سخط" الصين وموجة من الردود منذ الأمس.
وزارة الخارجية الصينية
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
الفيروس الصيني
"الفيروس الصيني".. بكين تُعرب عن "سخطها" من تغريدة ترامب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-17
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الثلاثاء، عن "سخطها" مما جاء في إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وصف كوفيد-19 بـ"الفيروس الصيني" يوم أمس وفق "رويترز".
وكان ترامب يؤكد في التغريدة أن الولايات المتحدة ستدعم قطاعاتها الصناعية لمواجهة "الفيروس الصيني"، إضافة إلى الخطوط الجوية، وأثار المصطلح المستخدم "سخط" الصين وموجة من الردود منذ الأمس.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:48 AM
"الفيروس الصيني".. بكين تُعرب عن "سخطها" من تغريدة ترامب
المصطلح المستخدم أثار غضب بكين وموجة من الردود منذ الأمس
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الثلاثاء، عن "سخطها" مما جاء في إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وصف كوفيد-19 بـ"الفيروس الصيني" يوم أمس وفق "رويترز".
وكان ترامب يؤكد في التغريدة أن الولايات المتحدة ستدعم قطاعاتها الصناعية لمواجهة "الفيروس الصيني"، إضافة إلى الخطوط الجوية، وأثار المصطلح المستخدم "سخط" الصين وموجة من الردود منذ الأمس.