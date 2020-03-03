النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشيخ الشثري يحاضر عن الأمن الفكري في  المعهد العلمي بالدرعية

شملت عدة دروس ومواقف

ضمن خطة وأنشطة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيما يتعلق بالأمن الفكري, ألقى المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في مقر المعهد العلمي بمحافظة الدرعية محاضرة بعنوان "توجيهات منهجية لطلاب المعاهد العلمية"، بحضور طلاب المعهد وشملت عدة دروس ومواقف تخص طلاب العلم، كما شهدت المحاضرة تفاعلاً بطرح الأسئلة.

وكان في استقبال الشيخ الشثري عند وصوله مدير المعهد الشيخ خالد الرومي بالإضافة لوكلاء المعهد، كما سبق المحاضرة لقاء ودّي جمع الشيخ بمنسوبي المعهد من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري.

وفي نهاية المحاضرة قدّم مدير المعهد درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة الشيخ الدكتور سعد الشثري مثمنًا جهده وحضوره لإلقاء هذه المحاضرة, كما شكر مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد بن سالم العامري ووكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني على متابعتهم الدائمة لأنشطة المعهد وحرصهم على أدق التفاصيل من أجل أداء ومخرجات أفضل لطلاب جامعة الإمام ومعاهدها العلمية.

الدكتور سعد بن ناصر الشثري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشيخ الشثري يحاضر عن الأمن الفكري في  المعهد العلمي بالدرعية
سبق

ضمن خطة وأنشطة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيما يتعلق بالأمن الفكري, ألقى المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في مقر المعهد العلمي بمحافظة الدرعية محاضرة بعنوان "توجيهات منهجية لطلاب المعاهد العلمية"، بحضور طلاب المعهد وشملت عدة دروس ومواقف تخص طلاب العلم، كما شهدت المحاضرة تفاعلاً بطرح الأسئلة.

وكان في استقبال الشيخ الشثري عند وصوله مدير المعهد الشيخ خالد الرومي بالإضافة لوكلاء المعهد، كما سبق المحاضرة لقاء ودّي جمع الشيخ بمنسوبي المعهد من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري.

وفي نهاية المحاضرة قدّم مدير المعهد درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة الشيخ الدكتور سعد الشثري مثمنًا جهده وحضوره لإلقاء هذه المحاضرة, كما شكر مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد بن سالم العامري ووكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني على متابعتهم الدائمة لأنشطة المعهد وحرصهم على أدق التفاصيل من أجل أداء ومخرجات أفضل لطلاب جامعة الإمام ومعاهدها العلمية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
06:31 PM

الشيخ الشثري يحاضر عن الأمن الفكري في  المعهد العلمي بالدرعية

شملت عدة دروس ومواقف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
296

ضمن خطة وأنشطة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيما يتعلق بالأمن الفكري, ألقى المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، في مقر المعهد العلمي بمحافظة الدرعية محاضرة بعنوان "توجيهات منهجية لطلاب المعاهد العلمية"، بحضور طلاب المعهد وشملت عدة دروس ومواقف تخص طلاب العلم، كما شهدت المحاضرة تفاعلاً بطرح الأسئلة.

وكان في استقبال الشيخ الشثري عند وصوله مدير المعهد الشيخ خالد الرومي بالإضافة لوكلاء المعهد، كما سبق المحاضرة لقاء ودّي جمع الشيخ بمنسوبي المعهد من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري.

وفي نهاية المحاضرة قدّم مدير المعهد درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة الشيخ الدكتور سعد الشثري مثمنًا جهده وحضوره لإلقاء هذه المحاضرة, كما شكر مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد بن سالم العامري ووكيل جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني على متابعتهم الدائمة لأنشطة المعهد وحرصهم على أدق التفاصيل من أجل أداء ومخرجات أفضل لطلاب جامعة الإمام ومعاهدها العلمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,961
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,756
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,907
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,108

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة