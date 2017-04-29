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استئناف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل

أول مشاركة لإدارة "بايدن" في الوساطة الأمريكية للقضية

ذكر المتحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينتس، اليوم (الخميس)، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية بين البلدين.

من جهتها، بينت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل ولبنان يخططان لاستئناف المفاوضات، وإنه لم يتم تحديد موعد حتى اللحظة، ولكن من المتوقع أن تستأنف المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لـ"الشرق".

من ناحيتها، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن المحادثات ستُجرى بوساطة أمريكية الاثنين المقبل، رغم تأكيد الجانب الإسرائيلي أن الموعد لم يتم تحديده بعد.

وستكون هذه المشاركة الأولى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص استمرار الوساطة الأمريكية في هذه القضية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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استئناف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل
سبق

ذكر المتحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينتس، اليوم (الخميس)، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية بين البلدين.

من جهتها، بينت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل ولبنان يخططان لاستئناف المفاوضات، وإنه لم يتم تحديد موعد حتى اللحظة، ولكن من المتوقع أن تستأنف المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لـ"الشرق".

من ناحيتها، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن المحادثات ستُجرى بوساطة أمريكية الاثنين المقبل، رغم تأكيد الجانب الإسرائيلي أن الموعد لم يتم تحديده بعد.

وستكون هذه المشاركة الأولى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص استمرار الوساطة الأمريكية في هذه القضية.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
02:26 PM

استئناف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل

أول مشاركة لإدارة "بايدن" في الوساطة الأمريكية للقضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المتحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينتس، اليوم (الخميس)، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية بين البلدين.

من جهتها، بينت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل ولبنان يخططان لاستئناف المفاوضات، وإنه لم يتم تحديد موعد حتى اللحظة، ولكن من المتوقع أن تستأنف المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لـ"الشرق".

من ناحيتها، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن المحادثات ستُجرى بوساطة أمريكية الاثنين المقبل، رغم تأكيد الجانب الإسرائيلي أن الموعد لم يتم تحديده بعد.

وستكون هذه المشاركة الأولى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص استمرار الوساطة الأمريكية في هذه القضية.

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