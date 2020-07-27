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"الصحة" تعلن تسجيل 1993 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 268934

حائل ومحافظاتها دون تسجيل حالات كورونا يومية لأول مرة

وصل عدد الحالات إلى 3839 إصابة و19 وفاة

خلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الاثنين، من القائمة اليومية لإحصائيات فيروس كورونا المستجد، لأول مرة، وفقاً لبيان وزارة الصحة.

وكانت منطقة حائل ومحافظاتها قد سجلت أمس الأحد، أقل عدد إصابات خلال شهر يوليو، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشراً جيداً لانحسار تسجيل الحالات الإيجابية في المنطقة.

يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة حتى أمس في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 3839 إصابة، و2820 حالة تعافِ، و983 حالة نشطة، و19 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل ومحافظاتها دون تسجيل حالات كورونا يومية لأول مرة
سبق

خلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الاثنين، من القائمة اليومية لإحصائيات فيروس كورونا المستجد، لأول مرة، وفقاً لبيان وزارة الصحة.

وكانت منطقة حائل ومحافظاتها قد سجلت أمس الأحد، أقل عدد إصابات خلال شهر يوليو، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشراً جيداً لانحسار تسجيل الحالات الإيجابية في المنطقة.

يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة حتى أمس في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 3839 إصابة، و2820 حالة تعافِ، و983 حالة نشطة، و19 حالة وفاة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
04:41 PM

حائل ومحافظاتها دون تسجيل حالات كورونا يومية لأول مرة

وصل عدد الحالات إلى 3839 إصابة و19 وفاة

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منصور الشلاقي - حائل
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خلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الاثنين، من القائمة اليومية لإحصائيات فيروس كورونا المستجد، لأول مرة، وفقاً لبيان وزارة الصحة.

وكانت منطقة حائل ومحافظاتها قد سجلت أمس الأحد، أقل عدد إصابات خلال شهر يوليو، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشراً جيداً لانحسار تسجيل الحالات الإيجابية في المنطقة.

يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة حتى أمس في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 3839 إصابة، و2820 حالة تعافِ، و983 حالة نشطة، و19 حالة وفاة.

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38 مليار ..

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