من هنا أمر الرسول بفتح مكة .. وخالد بن الوليد دخلها جنوباً

وزّع فيه جيشه وأمر الزبير بن العوام رضي الله عنه بقيادتهم

تعد مكة المكرّمة قلعة التاريخ الإسلامي وبوتقته، ففيها وُلد هادي الأمة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، فحناياها عبقة بلمساته النبوية وخطواته الإيمانية التي يركض خلفها الزائرون والطائفون والعاكفون لتلمس ومعرفة أبرز الأماكن والأحداث التي قصدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وصحابته رضوان الله عليهم.

وتعتبر بئر طوى أحد هذه الأماكن التي تستنطق التاريخ؛ حيث شرب منها الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-.

وحول هذا المكان التاريخي يقول مدير مركز تاريخ مكة الإسلام الدكتور فواز الدهاس: تقع البئر في جهة الليط، وهو وادٍ من أودية مكة، وأنها البئر التي كانت أقرب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما قَدِم من المدينة المنوّرة هي بئر طوى، التي توجد الآن في حي جرول.

وأضاف الدكتور الدهاس؛ "أن موقع البئر نام فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ليلة فتح مكة والمكان الذي وزّع فيه جيشه وأمر الزبير بن العوام -رضي الله عنه- أن يدخلها فدخلها من الشمال، كما أمر خالد بن الوليد أن يدخل من موقع يُدعى الليط وهي الناحية الجنوبية حيث كانت معه مجموعة من القبائل العربية.

ويقال إن من حفرها هو عبد شمس بن عبد مناف، ثم نثلها فيما بعد عقيل بن أبي طالب؛ ويشرف على هذه البئر من الجهة الشرقية جبل قيقعان، وتسمى اليوم الجهة من الجبل التي تطل على البئر بجبل السودان.