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حتى لمَن يمارسون الرياضة .. قلة النوم وزيادته "خطر على الصحة"

دراسة شملت 461 ألف شخص

اكتشف علماء جامعة كولورادو في بولدر، أن النوم غير الصحي يمكن أن يسبّب مشكلات صحية في القلب، حتى لدى الذين يمارسون بانتظام تدريبات وتمارين رياضية ولهم نمط حياة صحي.

ويفيد موقع "Medical Xpress"، بأن الباحثين خلال بحوثهم التي استمرت سبع سنوات، درسوا نظام النوم والبيانات الوراثية والمؤشرات الصحية لـ 461 ألف شخص أعمارهم 40 - 69 سنة لم يصابوا أبداً بأزمات قلبية.

النوم أقل أو أكثر

واتضح للباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، هم أكثر عُرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20 % مقارنة بمَن ينامون بين 6 - 9 ساعات، وأن الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ترتفع هذه النسبة عندهم إلى 34 %.

من 6 إلى 9 ساعات

ويشير الباحثون، إلى أن النوم الذي يستمر بين 6 - 9 ساعات يخفّض خطر النوبة القلبية لدى الأشخاص المعرّضين وراثياً للإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.

وعلاوة على ذلك تؤثر قلة النوم في الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وأيضاً في تطور الخلايا الملتهبة في نخاع العظم، بينما يمكن أن يتسبّب النوم لفترات طويلة في التهابات مختلفة في الجسم.

تمارين رياضية النوم

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حتى لمَن يمارسون الرياضة .. قلة النوم وزيادته "خطر على الصحة"
سبق

اكتشف علماء جامعة كولورادو في بولدر، أن النوم غير الصحي يمكن أن يسبّب مشكلات صحية في القلب، حتى لدى الذين يمارسون بانتظام تدريبات وتمارين رياضية ولهم نمط حياة صحي.

ويفيد موقع "Medical Xpress"، بأن الباحثين خلال بحوثهم التي استمرت سبع سنوات، درسوا نظام النوم والبيانات الوراثية والمؤشرات الصحية لـ 461 ألف شخص أعمارهم 40 - 69 سنة لم يصابوا أبداً بأزمات قلبية.

النوم أقل أو أكثر

واتضح للباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، هم أكثر عُرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20 % مقارنة بمَن ينامون بين 6 - 9 ساعات، وأن الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ترتفع هذه النسبة عندهم إلى 34 %.

من 6 إلى 9 ساعات

ويشير الباحثون، إلى أن النوم الذي يستمر بين 6 - 9 ساعات يخفّض خطر النوبة القلبية لدى الأشخاص المعرّضين وراثياً للإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.

وعلاوة على ذلك تؤثر قلة النوم في الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وأيضاً في تطور الخلايا الملتهبة في نخاع العظم، بينما يمكن أن يتسبّب النوم لفترات طويلة في التهابات مختلفة في الجسم.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
09:17 AM

حتى لمَن يمارسون الرياضة .. قلة النوم وزيادته "خطر على الصحة"

دراسة شملت 461 ألف شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتشف علماء جامعة كولورادو في بولدر، أن النوم غير الصحي يمكن أن يسبّب مشكلات صحية في القلب، حتى لدى الذين يمارسون بانتظام تدريبات وتمارين رياضية ولهم نمط حياة صحي.

ويفيد موقع "Medical Xpress"، بأن الباحثين خلال بحوثهم التي استمرت سبع سنوات، درسوا نظام النوم والبيانات الوراثية والمؤشرات الصحية لـ 461 ألف شخص أعمارهم 40 - 69 سنة لم يصابوا أبداً بأزمات قلبية.

النوم أقل أو أكثر

واتضح للباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، هم أكثر عُرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20 % مقارنة بمَن ينامون بين 6 - 9 ساعات، وأن الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ترتفع هذه النسبة عندهم إلى 34 %.

من 6 إلى 9 ساعات

ويشير الباحثون، إلى أن النوم الذي يستمر بين 6 - 9 ساعات يخفّض خطر النوبة القلبية لدى الأشخاص المعرّضين وراثياً للإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.

وعلاوة على ذلك تؤثر قلة النوم في الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وأيضاً في تطور الخلايا الملتهبة في نخاع العظم، بينما يمكن أن يتسبّب النوم لفترات طويلة في التهابات مختلفة في الجسم.

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