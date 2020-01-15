تمديد تكليف "العريفي" مديرًا عامًا لصحة الشرقية

أصدر وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي، مديرًا عامًا للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، لمدة عام، اعتبارًا من 26/5/1441هـ.

وأعرب الدكتور "العريفي" عن خالص شكره وتقديره لوزير الصحة، على هذه الثقة، متمنيًا أن تكون دافعًا إلى الاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.

ويعد الدكتور إبراهيم العريفي، من الكفاءات المتميزة التي عملت على تطوير الخدمات الصحية في المنطقة، من خلال تقلده مناصب قيادية عدة، وعمله الإكلينيكي في جراحة المسالك البولية والمناظير وزراعة الكلى.