جولة السبت.. "القويحص" يقف على مشروع مدينة السيارات وجسر العكيشية ومسلخ طريق الليث

المشاريع الثلاثة تقع جنوبي مكة المكرمة.. ومن المقرر الانتهاء من أبرزها قريبًا

لم تمنع الإجازة الأسبوعية أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، من الوقوف بنفسه على سير ثلاثة مشاريع مهمة، تقع جنوبي مكة المكرمة، أبرزها مشروع مدينة السيارات الواقعة بمحاذاة مخططات ولي العهد "8، 7،6، 5"، التي تعتبر من كبرى مدن السيارات بالسعودية. ومن المقرر الانتهاء من المشروع قريبًا.

وتفصيلاً، وقف أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس السبت على أعمال مشروع إنشاء مسلخ طريق الليث "أ" و"ب"، كما تفقد سير العمل.

ووقف "القويحص" على أعمال مشروع إنشاء جسور خرسانية لدرء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار بجسر وادي عرنة بمنطقة العكيشية على امتداد طريق إبراهيم الخليل المؤدي لمخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5".

كما ‏تفقد أمين العاصمة المقدسة مشروع مدينة السيارات بالعكيشية الواقعة بمحاذاة مخططات ولي العهد جنوبًا. ويضم المشروع ورشًا ومعارض وعددًا من الخدمات المتنوعة الأخرى على مساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع.