عسير.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.