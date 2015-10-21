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عسير.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
11:58 AM

عسير.. حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: بيشة وتثليث وطريب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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11,033
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