أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا منها 69 لعمالة وافدة، و23 حالة لمخالطين لحالات قائمة.
"البحرين" تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا
الصحة: منها 69 لعمالة وافدة و23 حالة لمخالطين
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا منها 69 لعمالة وافدة، و23 حالة لمخالطين لحالات قائمة.البحرين فيروس كورونا الجديد
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"البحرين" تسجل 92 إصابة جديدة بكوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-06
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:30 PM
"البحرين" تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا
الصحة: منها 69 لعمالة وافدة و23 حالة لمخالطين
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا منها 69 لعمالة وافدة، و23 حالة لمخالطين لحالات قائمة.
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