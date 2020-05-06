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"البحرين" تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا

الصحة: منها 69 لعمالة وافدة و23 حالة لمخالطين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا منها 69 لعمالة وافدة، و23 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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"البحرين" تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا منها 69 لعمالة وافدة، و23 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:30 PM

"البحرين" تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا

الصحة: منها 69 لعمالة وافدة و23 حالة لمخالطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا منها 69 لعمالة وافدة، و23 حالة لمخالطين لحالات قائمة.

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