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براءة اختراع تكشف تصميم هاتف سامسونج الجديد القابل للطي

موقع تقني متخصص: سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية

سجلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية براءة اختراع، والتي كشفت عن تصميم جديد كليًّا للإصدار المقبل من هاتفها القابل للطي "جلاكسي زد فليب".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن التصميم الجديد لهاتف سامسونج القابل للطي؛ سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية.

وكشفت مصادر في المكتب العالمي للملكية الفكرية "ويبو" تصميمين محتملين لهاتف "سامسونج جلاكسي زد فليب" الجديد.

وأظهر كلا التصميمين، وحدة كاميرا ثلاثية العدسات في الجهة الخلفية من الهاتف القابل للطي.

ويعتمد النموذج الأول تصميمًا مألوفًا حيث يتم وضع الكاميرا أفقيًّا عندما يكون الهاتف في أكبر مساحاته؛ بينما ستستخدم الشاشة الثانوية للإشعارات الأصغر.

أما النموذج الثاني فيعتمد على تكديس العدسات الثلاثية في وضع رأسي؛ مما يمنح مساحة أكبر لشاشة من نوع "OLED" صغيرة، التي يمكن فيما بعد توسيعها لشاشة أكبر.

ولم تكشف براءة الاختراع بعدُ متى ستعتمد سامسونج أيًّا من التصميمين، والتوقيت المتوقع لطرح الهاتف فيه للأسواق العالمية، ولا السعر المقترح لذلك أيضًا.

شركة سامسونج الكورية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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براءة اختراع تكشف تصميم هاتف سامسونج الجديد القابل للطي
سبق

سجلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية براءة اختراع، والتي كشفت عن تصميم جديد كليًّا للإصدار المقبل من هاتفها القابل للطي "جلاكسي زد فليب".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن التصميم الجديد لهاتف سامسونج القابل للطي؛ سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية.

وكشفت مصادر في المكتب العالمي للملكية الفكرية "ويبو" تصميمين محتملين لهاتف "سامسونج جلاكسي زد فليب" الجديد.

وأظهر كلا التصميمين، وحدة كاميرا ثلاثية العدسات في الجهة الخلفية من الهاتف القابل للطي.

ويعتمد النموذج الأول تصميمًا مألوفًا حيث يتم وضع الكاميرا أفقيًّا عندما يكون الهاتف في أكبر مساحاته؛ بينما ستستخدم الشاشة الثانوية للإشعارات الأصغر.

أما النموذج الثاني فيعتمد على تكديس العدسات الثلاثية في وضع رأسي؛ مما يمنح مساحة أكبر لشاشة من نوع "OLED" صغيرة، التي يمكن فيما بعد توسيعها لشاشة أكبر.

ولم تكشف براءة الاختراع بعدُ متى ستعتمد سامسونج أيًّا من التصميمين، والتوقيت المتوقع لطرح الهاتف فيه للأسواق العالمية، ولا السعر المقترح لذلك أيضًا.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:48 AM

براءة اختراع تكشف تصميم هاتف سامسونج الجديد القابل للطي

موقع تقني متخصص: سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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سجلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية براءة اختراع، والتي كشفت عن تصميم جديد كليًّا للإصدار المقبل من هاتفها القابل للطي "جلاكسي زد فليب".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن التصميم الجديد لهاتف سامسونج القابل للطي؛ سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية.

وكشفت مصادر في المكتب العالمي للملكية الفكرية "ويبو" تصميمين محتملين لهاتف "سامسونج جلاكسي زد فليب" الجديد.

وأظهر كلا التصميمين، وحدة كاميرا ثلاثية العدسات في الجهة الخلفية من الهاتف القابل للطي.

ويعتمد النموذج الأول تصميمًا مألوفًا حيث يتم وضع الكاميرا أفقيًّا عندما يكون الهاتف في أكبر مساحاته؛ بينما ستستخدم الشاشة الثانوية للإشعارات الأصغر.

أما النموذج الثاني فيعتمد على تكديس العدسات الثلاثية في وضع رأسي؛ مما يمنح مساحة أكبر لشاشة من نوع "OLED" صغيرة، التي يمكن فيما بعد توسيعها لشاشة أكبر.

ولم تكشف براءة الاختراع بعدُ متى ستعتمد سامسونج أيًّا من التصميمين، والتوقيت المتوقع لطرح الهاتف فيه للأسواق العالمية، ولا السعر المقترح لذلك أيضًا.

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