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طمس لوحات.. "المرور" يوثق عددًا من المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة

منها أيضًا القيادة بدون لوحات وقطع الطرق السريعة للمشاة

عرض سناب وزارة الداخلية مقاطع فيديو وصورًا حديثةً لرصد المرور السعودي للعديد من المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر، ومنها مخالفة قطع الطرق السريعة من الأماكن الممنوع السير فيها.

وعرض سناب وزارة الداخلية عددًا من الضبطيات لأشخاص وهم يقطعون طرقًا سريعة، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وكثف المرور حملاته عن طريق المرور السري لمخالفات التهور في القيادة، ووسع نطاق الرصد ليشمل شوارع في أطراف المدن، وعرض عددًا من المخالفات المتعلقة بالقيادة؛ ومنها السرعة الزائدة، والقيادة بدون وجود لوحات، أو طمس لوحات المركبات.

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طمس لوحات.. "المرور" يوثق عددًا من المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة
سبق

عرض سناب وزارة الداخلية مقاطع فيديو وصورًا حديثةً لرصد المرور السعودي للعديد من المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر، ومنها مخالفة قطع الطرق السريعة من الأماكن الممنوع السير فيها.

وعرض سناب وزارة الداخلية عددًا من الضبطيات لأشخاص وهم يقطعون طرقًا سريعة، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وكثف المرور حملاته عن طريق المرور السري لمخالفات التهور في القيادة، ووسع نطاق الرصد ليشمل شوارع في أطراف المدن، وعرض عددًا من المخالفات المتعلقة بالقيادة؛ ومنها السرعة الزائدة، والقيادة بدون وجود لوحات، أو طمس لوحات المركبات.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
02:31 PM

طمس لوحات.. "المرور" يوثق عددًا من المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة

منها أيضًا القيادة بدون لوحات وقطع الطرق السريعة للمشاة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,523

عرض سناب وزارة الداخلية مقاطع فيديو وصورًا حديثةً لرصد المرور السعودي للعديد من المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر، ومنها مخالفة قطع الطرق السريعة من الأماكن الممنوع السير فيها.

وعرض سناب وزارة الداخلية عددًا من الضبطيات لأشخاص وهم يقطعون طرقًا سريعة، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وكثف المرور حملاته عن طريق المرور السري لمخالفات التهور في القيادة، ووسع نطاق الرصد ليشمل شوارع في أطراف المدن، وعرض عددًا من المخالفات المتعلقة بالقيادة؛ ومنها السرعة الزائدة، والقيادة بدون وجود لوحات، أو طمس لوحات المركبات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,815
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,272

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