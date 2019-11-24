طمس لوحات.. "المرور" يوثق عددًا من المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة

منها أيضًا القيادة بدون لوحات وقطع الطرق السريعة للمشاة

عرض سناب وزارة الداخلية مقاطع فيديو وصورًا حديثةً لرصد المرور السعودي للعديد من المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر، ومنها مخالفة قطع الطرق السريعة من الأماكن الممنوع السير فيها.

وعرض سناب وزارة الداخلية عددًا من الضبطيات لأشخاص وهم يقطعون طرقًا سريعة، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وكثف المرور حملاته عن طريق المرور السري لمخالفات التهور في القيادة، ووسع نطاق الرصد ليشمل شوارع في أطراف المدن، وعرض عددًا من المخالفات المتعلقة بالقيادة؛ ومنها السرعة الزائدة، والقيادة بدون وجود لوحات، أو طمس لوحات المركبات.