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بالأسماء.. ترشيح 1907 مواطنين ومواطنات لوظائف "الصحة"

"الخدمة المدنية" دعتهم للمراجعة بمختلف المناطق ابتداءً من الأحد

دعت وزارة الصحة 1907 مواطنين ومواطنات من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 25/ 11/ 2018م على الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية، إلى مراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ ابتداءً من يوم الأحد القادم وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 فبراير؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم.

ودعتهم الوزارة لاصطحاب الهوية الوطنية (مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة)، وأصل وثيقة التخرج (مع نسخة منها؛ موضحاً بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج)، والحاصلون على المؤهلات الخارجية (يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل)، وشهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول وصورة شمسية.

وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية؛ مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح؛ سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

كما تدعو الوزارة كلاً من:

عهود محمد علي الأسمري (سجل مدني رقم 4569******)

نادر بشير بن محمد العنزي (سجل مدني رقم 4220******)

لمطابقة بياناتهما النهائية، واستكمال إجراءات الترشح في أي من فروع وزارة الخدمة المدنية.

2019-01-22-002.pdf 2019-01-22-001.pdf

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بالأسماء.. ترشيح 1907 مواطنين ومواطنات لوظائف "الصحة"
سبق

دعت وزارة الصحة 1907 مواطنين ومواطنات من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 25/ 11/ 2018م على الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية، إلى مراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ ابتداءً من يوم الأحد القادم وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 فبراير؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم.

ودعتهم الوزارة لاصطحاب الهوية الوطنية (مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة)، وأصل وثيقة التخرج (مع نسخة منها؛ موضحاً بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج)، والحاصلون على المؤهلات الخارجية (يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل)، وشهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول وصورة شمسية.

وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية؛ مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح؛ سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

كما تدعو الوزارة كلاً من:

عهود محمد علي الأسمري (سجل مدني رقم 4569******)

نادر بشير بن محمد العنزي (سجل مدني رقم 4220******)

لمطابقة بياناتهما النهائية، واستكمال إجراءات الترشح في أي من فروع وزارة الخدمة المدنية.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
01:26 PM

بالأسماء.. ترشيح 1907 مواطنين ومواطنات لوظائف "الصحة"

"الخدمة المدنية" دعتهم للمراجعة بمختلف المناطق ابتداءً من الأحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,349

دعت وزارة الصحة 1907 مواطنين ومواطنات من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 25/ 11/ 2018م على الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية، إلى مراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ ابتداءً من يوم الأحد القادم وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 فبراير؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم.

ودعتهم الوزارة لاصطحاب الهوية الوطنية (مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة)، وأصل وثيقة التخرج (مع نسخة منها؛ موضحاً بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج)، والحاصلون على المؤهلات الخارجية (يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل)، وشهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول وصورة شمسية.

وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية؛ مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح؛ سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

كما تدعو الوزارة كلاً من:

عهود محمد علي الأسمري (سجل مدني رقم 4569******)

نادر بشير بن محمد العنزي (سجل مدني رقم 4220******)

لمطابقة بياناتهما النهائية، واستكمال إجراءات الترشح في أي من فروع وزارة الخدمة المدنية.

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