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"أردوغان" يخطط للاستيلاء على البترول السوري

عرض على "بوتين" تبادل إدارة حقول دير الزور

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الثلاثاء)، أنه طلب من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور بسوريا بدلاً من وصفهم بـ"الإرهابيين".

ونسبت "رويترز" إلى "أردوغان" قوله: "عرضت على بوتين أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي يدرس العرض، مضيفًا أنه سيقدمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أردوغان" يخطط للاستيلاء على البترول السوري
سبق

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الثلاثاء)، أنه طلب من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور بسوريا بدلاً من وصفهم بـ"الإرهابيين".

ونسبت "رويترز" إلى "أردوغان" قوله: "عرضت على بوتين أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي يدرس العرض، مضيفًا أنه سيقدمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
04:19 PM

"أردوغان" يخطط للاستيلاء على البترول السوري

عرض على "بوتين" تبادل إدارة حقول دير الزور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الثلاثاء)، أنه طلب من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور بسوريا بدلاً من وصفهم بـ"الإرهابيين".

ونسبت "رويترز" إلى "أردوغان" قوله: "عرضت على بوتين أنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي يدرس العرض، مضيفًا أنه سيقدمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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