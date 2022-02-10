الجيش اليمني يعلن إحكام سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض

أعلن الجيش اليمني أنه بات يُحكم سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض.
وأكدت مصادر ميدانية، أن الجيش اليمني سيطر على سلسلة جبال استراتيجية قرب معسكر المحصام شرق حرض.
أعلن الجيش اليمني أنه بات يُحكم سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض.
وأكدت مصادر ميدانية، أن الجيش اليمني سيطر على سلسلة جبال استراتيجية قرب معسكر المحصام شرق حرض.الجيش اليمني اليمن مدينة حرض
أعلن الجيش اليمني أنه بات يُحكم سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض.
وأكدت مصادر ميدانية، أن الجيش اليمني سيطر على سلسلة جبال استراتيجية قرب معسكر المحصام شرق حرض.
أعلن الجيش اليمني أنه بات يُحكم سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض.
وأكدت مصادر ميدانية، أن الجيش اليمني سيطر على سلسلة جبال استراتيجية قرب معسكر المحصام شرق حرض.