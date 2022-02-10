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الجيش اليمني يعلن إحكام سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض

مصادر: سيطر على سلسلة جبال استراتيجية قُرب معسكر المحصام

أعلن الجيش اليمني أنه بات يُحكم سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض.

وأكدت مصادر ميدانية، أن الجيش اليمني سيطر على سلسلة جبال استراتيجية قرب معسكر المحصام شرق حرض.

الجيش اليمني اليمن مدينة حرض

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الجيش اليمني يعلن إحكام سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض
سبق

أعلن الجيش اليمني أنه بات يُحكم سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض.

وأكدت مصادر ميدانية، أن الجيش اليمني سيطر على سلسلة جبال استراتيجية قرب معسكر المحصام شرق حرض.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
08:47 AM

الجيش اليمني يعلن إحكام سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض

مصادر: سيطر على سلسلة جبال استراتيجية قُرب معسكر المحصام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش اليمني أنه بات يُحكم سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرض.

وأكدت مصادر ميدانية، أن الجيش اليمني سيطر على سلسلة جبال استراتيجية قرب معسكر المحصام شرق حرض.

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